Evening Star har permittert noen av sine ansatte

Evening Star, som har utviklet Penny's Big Breakaway, har permittert noen av sine ansatte.

Evening Star er et lite studio, og har permittert et halvt dusin ansatte med henvisning til "ustabile markedsforhold". Dette kommer samtidig som Microsofts totale permitteringer for året overstiger 2500 ansatte.

CTO Hunter Bridges sa via X:

CEO Dave Padilla sa på LinkedIn:

For å være rettferdig mot Evening Star, ser det ut til at de sender sine ansatte av gårde med støtte og godvilje.

Likevel er dette en indikasjon på en bredere og bekymringsfull trend i bransjen, som fortsetter å krympe midt i budsjettkutt og bekymringer angående bruken av generativ KI for å erstatte ansatte (takk, Eurogamer).