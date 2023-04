HQ

Et gruveoppdrag går galt. Du har blitt kidnappet og prøver å flykte når en hel armada stormer basen du er fanget på. Alle ser ut til å være ute etter å ta deg, men takket være et uventet nytt bekjentskap klarer du å redde en venn og unnslippe faren. Det er eksplosjoner, neonlys som pulserer fra våpen, og en vakker dans av farger som utfolder seg foran deg. Ved hjelp av romskipet ditt slår du deretter ut jammeutstyret som lar deg spole opp motoren for å reise bort raskere enn lysets hastighet. Dette innledende scenariet hjelper spilleren til raskt å lære det grunnleggende om Everspace 2, og jeg synes det er gjort på en god og engasjerende måte.

Hvis du spilte forgjengeren, som var en rogue-lite, vil denne oppfølgeren føles både kjent og fremmed. Den beste sammenligningen er forskjellen mellom Dawn of War og Dawn of War 2. Vi snakker om en ny sjanger, selv om deler av originalen gjenstår. Borte er det konstante stresset med å dø og starte fra bunnen av, som her tar du på deg rollen som Adam, den samme hovedpersonen som i originalen. Nå er han en militær klone på flukt fra et regime som ønsker å skade ham, og den store forskjellen er at oppfølgeren åpner opp kosmos og lar deg reise til solsystemer etter egen vilje. Det er ikke helt åpent som i No Mans Sky. I stedet flyr du mellom større åpne sandkasser, med hvert solsystem som lar deg utforske mange både randomiserte og håndlagde steder. Du velger hvor du skal fly, hvilke oppdrag du påtar deg, og hvordan du oppgraderer romskipene dine.

Utsikten er spektakulær både i cockpitmodus og fra tredje person.

Du kan endre fargene, tilpasse alt fra utseende til våpensystemer. Ved å gi ressurser du samler inn til vennene dine, kan du låse opp kraftige forbedringer. Det som slår meg umiddelbart er hvor modulært alt rundt romskipet ditt er. Du kan til og med oppgradere individuelle komponenter eller våpen ved å bygge oppgraderinger med materialer. Akkurat som i actionrollespill er det et fargekodesystem med bedre og dårligere gjenstander, og du vil hele tiden fjerne, legge til, oppgradere og forbedre romskipet ditt. Alt har en funksjon, inkludert elementer som erstatter rollen til trylledrikker i Diablo, for eksempel. Du kan kort øke våpnene dine, gi deg selv mer helse og mer. Hvis du liker "looter-shooters" med rollespillelementer i en stor verden, er det mye å glede seg over her.

I tillegg til å oppgradere romskipene dine under eventyret, kan du også kjøpe nye. Det er flere klasser du kan bruke, og mens du er i et tradisjonelt rollespill, er du ofte låst i en enkelt klasse, her kan du bytte mellom dem hvis du har penger i spillet for det. Klassene er delt inn i tre områder; "Light, Medium, Heavy". Du har romskip med maskingeværtårn og mange skjold, samt hangarskip som har en armada av droner å skyte opp. Du kan også velge lett pansrede romskip som utmanøvrerer fienden. Det er virkelig et romskip for alle, og jeg liker at alle kategorier er levedyktige.

Hver klasse har en ultimat evne som hjelper deg med å rydde opp på slagmarken. Bombeflyene har det som ser ut som et lite atomvåpen, jagerflyene lar deg gjøre mye skade med våpnene sine på kort tid. Det er også en klasse som lar deg lamme rundt fem romskip i et slags nettverk der alle skipene i nettverket deler skade. På toppen av det kan du forbedre deg i kategorier som skjold og andre ting på skipet ditt, eller låse opp spesielle evner. Det er mange samhandlende systemer du kan tukle med, da alle romskip har sine statistiske svakheter og styrker. Mine favoritter ble raskt Interceptor, Striker and Vindicator. Interceptor, som navnet antyder, er god til å bekjempe fiender og håndtere skade uten å være treg eller vanskelig å kontrollere. Striker er flott til å ta ut flere mål samtidig uten å være begrenset i størrelse eller hastighet. Jeg syntes Vindicator var morsomt å fly fordi det er et lite fly fylt med droner å lansere.

Historien fortelles via 2D-kunst, som kolliderer litt med den vakre grafikken i spillet. Bilde 2 viser at du kan fargelegge og dekorere romskipene dine. Farger, dekaler og variasjoner i utseendet til romskipet ditt kan bli funnet ute i galaksen.

Det er stor variasjon mellom områder du besøker på planetenes overflater og steder i verdensrommet.

Du er ditt romskip og vil tilbringe all din tid i førersetet. For å imøtekomme dette er nivåene både utformet som åpne rom og små puslespill. Du kan navigere på innsiden av strukturer i rommet, finne hemmeligheter og løse gåter med romskipet. Det er en rekke aktiviteter å gjøre utenfor hovedoppdragene, mens hovedoppdragene følger en historie som inneholder 2D-kunst, stemmeskuespill og karakterer. Dessverre er historien det minst interessante med dette spillet. Historien er ikke noe jeg fant minneverdig, men det introduserer deg til actionøyeblikkene og gir muligheter for litt morsom dialog.

Jeg elsker at AI-følgesvennen, Hive, fra forgjengeren er tilbake. Den liker ikke å være i samme romskip som deg og gjør det klart, og jeg likte denne duoen i forgjengeren, og de er flotte her også. Sammen med sideaktivitetene, spillingen og den åpne verdenen der du alltid finner noe å gjøre, er det et veldig sterkt fundament. Jeg setter stor pris på hva Rockfish Games har bygget, det er et pent romskue akkurat som forgjengeren, med fantastiske lyder. Musikken og fargene minner meg om Thor: Ragnarök. Det høres særegent ut, og det hjelper spillet å skille seg litt ut, og dette styrkes av det ypperste visuelle. I det ene øyeblikket kjemper du over en planet som er splittet av et enormt våpen, og i det neste reiser du i mørke gjennom skyer for å finne gamle skrog å lete etter, alt før du flyr over sanddyner og deretter skyter fiender over planetbaser. Høydepunktet for meg er endringen av natur og alle de vakre stedene i verdensrommet.

Det er et fantastisk fargeshow. Hvis du har en god skjerm, kan du virkelig få mest mulig ut av dette romeventyret.

Det er ensomme steder, gigantiske romstasjoner og så er det denne gigantiske byen i verdensrommet. Ifølge din AI-følgesvenn er det på størrelse med et mellomstort kjøpesenter på en av kjerneplanetene.

Når du har fullført kampanjen, er det mer å gjøre. Akkurat som i Diablo III med Nephalem Rifts, er det noe som heter Ancient Rifts. Du blir sugd inn på en slagmark og må kjempe mot fiender på en rekke nivåer. Når du har fullført et nivå, får du noen alternativer for å fortsette. Det fungerer i utgangspunktet akkurat på samme måte som det første spillet, da ideen er å gi deg et slags "sluttspill" som utfordrer og randomiserer forskjellige scenarier for skipet ditt å skyte gjennom. Jeg synes det fungerer strålende, selv om stjernesystemene du reiser mellom nivå opp over tid og tilbyr vanskeligere trusler, er dette en velkommen funksjon helt fra starten.

Everspace 2 tilbyr flott grafikk, fantastisk musikk, strålende lyder og en fantastisk morsom spillsyklus. Jeg forventet ikke at dette lettspilte, intense actionoppsettet skulle vare i et helt spill, men jeg er ikke misfornøyd eller lei etter 50 timer med tittelen, og du kan forvente nærmere 100 timer hvis du gjør alt. Selv om historien mangler, liker jeg mange av karakterene og gameplayet sammen med miljøene, gåtene og alt annet gjør opp for det. Everspace 2 er på sitt beste når du flyr av stien som er lagt ut foran deg og utforsker. Du vil alltid finne et puslespill, en mine å fly inn i, eller en base fylt med fiender å sprenge. Det minner litt om Starglider 2 fra 1988 i så måte. Det er uten tvil det beste jeg har spilt i sjangeren sammen med Diablo IV i år, og hvis du liker actionrollespill er dette en klar anbefaling.