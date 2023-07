Everspace 2 er bedre på PS5 takket være Xbox Game Pass

HQ

Nylig ble det avslørt at Everspace 2 endelig er i ferd med å få en konsollutgivelse, mer enn to år etter premieren på Early Access for PC og en offisiell fullversjon i april. I en konsollrelease-trailer avsløres det at spillet lanseres til PlayStation 5 og Xbox Series S/X 15. august.

Everspace 2 vil være inkludert i Game Pass fra dag én, og da Rockfish Games -sjef Michael Schade nylig besøkte Xbox Expansion Pass-podcasten, snakket han om det og hevdet at det kommer alle til gode ettersom teamet fikk opptil ett år ekstra utviklingstid:

"Vi kunne ha [laget Everspace 2 uten Xbox Game Pass], men det ville ha blitt et mindre spill. En del av midlene - lisensavgiften - kommer når du lanserer på PC Game Pass i Game Preview-programmet, noe vi gjorde. Da får du en betydelig del av lisensen, og det gjorde det mulig for oss å jobbe ni måneder til med spillet...

Kombinert med de andre inntektskildene vi hadde, pluss Game Pass-avtalen, [gjorde det] det mulig for oss å legge til ni til tolv måneder ekstra produksjonstid."

Schade kaller også Game Pass for "en av de beste, om ikke den beste avtalen i bransjen" og sier at abonnementstjenesten ikke har skadet PC-salget av Everspace 2. Til syvende og sist har alle tjent på dette, uansett format:

"Så, ja - det er maksimal fleksibilitet, ekstra finansiering, og du lager rett og slett et bedre spill. Og alle er fornøyde! Selv alle som ikke har Game Pass, får et bedre spill. Så selv Playstation-fansen får et bedre spill på PS5 på grunn av avtalen med Game Pass."

HQ

Takk, Pure Xbox.