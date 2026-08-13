Everspace 2 får en overraskende Switch 2-utgivelse

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Rockfish Games har brakt « Everspace 2 til en ny plattform og lansert Nintendo Switch 2-versjonen av sitt storslåtte romeventyr i en fin pakke med alt tidligere DLC. Med 10 stjernesystemer, mer enn 50 timer med historieinnhold og mye mer, gir « Everspace 2: Galactic Edition» spillere på farten tilgang til den komplette pakken.

«Vi har gang på gang hørt fra EVERSPACE-fellesskapet at de gjerne vil spille sin favorittserie av romspill på Switch 2, og vi er glade for å kunne levere dette. Som en pålitelig studiopartner har Engine Software vært avgjørende for å bringe « Everspace 2 til Switch 2, ved å finne smarte måter å optimalisere vårt førsteklasses PC-spill for den nyeste Nintendo-maskinvaren. Hatten av for teamet for det utrolige arbeidet!» sa Michael Schade, administrerende direktør og medgrunnlegger av Rockfish Games, i en pressemelding.

Spillet kjører med en begrenset bildefrekvens på 30 fps på Nintendo Switch 2, og Galactic Edition-pakken er kun tilgjengelig som digitalt kjøp i Nintendo Switch 2 eShop for 49,99 USD / 49,99 euro / 39,99 GBP / 6 980 JPY.

«Selv om innholdsplanene for Everspace 2 er avsluttet, er vi ikke ferdige med å fortelle historier i EVERSPACE-universet eller skape fantastiske, actionfylte romeventyr. Selv om det vil ta en stund før vi kan avsløre noe, gleder jeg meg til å vise vårt fellesskap av romspillfans de utrolig spennende tingene vi har jobbet med,» la Schade til.

Everspace 2: Galactic Edition er tilgjengelig på andre plattformer, men er dyrere enn Switch 2-versjonen. På Steam koster det for eksempel for øyeblikket 60,76 pund. Utgivelsen på Nintendo Switch 2 markerer slutten på ett eventyr, men som Schade sa, ser det ut til at dette åpner døren for den neste historien i Everspaces galaktiske reise.