Everspace 2 kommer 18. januar

Du ser på Annonser

Everspace 2, et meget ambisiøst rom-skytespill, skulle egentlig lanseres i desember i fjor, men ble utsatt på grunn av Cyberpunk 2077. Da utsettelsen ble annonsert bekreftet Rockfish Games at spillet i stedet ville slippes i januar i år, men de avslørte aldri noen eksakt dato. Nå bekrefter de at spillet gjør sin Early Acces-debut på GoG og Steam den 18. januar.

Er du interessert i å sjekke ut spillet før lanseringen kan du laste ned en gratis demo akkurat nå via både Steam og GoG.

Takk, PC Gamer