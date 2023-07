Everspace 2 kommer til PlayStation og Xbox neste måned

HQ

Rockfish Games har bekreftet den nøyaktige lanseringsdatoen for konsollversjonene av romactionspillet Everspace 2. Det har tidligere vært kjent at spillet kommer til PS5 og Xbox Series-plattformene i løpet av sommeren, men nå har utvikleren kunngjort den nøyaktige datoen i august.

Nærmere bestemt kommer Everspace 2 til konsollene 15. august 2023, og for å gjøre Xbox-spillerne der ute ekstra glade, kan vi til og med se frem til at Everspace 2 debuterer på konsoll som en dag én-lansering på Xbox Game Pass.

Selv om PlayStation-spillere ikke får spillet som en del av PS Plus -biblioteket, får de som abonnerer på denne tjenesten 20 % rabatt på spillet, og Everspace 2 selges på begge konsollene for £49,99 / €49,99.

Når det gjelder PlayStation, får vi vite at spillet vil utnytte kraften i DualSense-kontrolleren og tilby haptisk tilbakemelding, adaptive utløsere og høyttalerfunksjoner. Både Xbox- og PlayStation-spillere vil også bli glade for å høre at spillet vil kjøres i 60 FPS ved lanseringen.

Spillet lanseres på disse to plattformene 15. august 2023, og du kan se traileren for konsollutgivelsesdatoen nedenfor. Og for de som lurer på om det kommer en fysisk konsollutgivelse, Everspace 2 vil få en, men denne er planlagt til 3. oktober 2023, og vil inneholde en steelbook, en 64-siders mini-artbook og en digital nedlasting av lydsporet.