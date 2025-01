Everspace 2s neste utvidelse kommer denne våren

HQ

Utviklerne i Rockfish Games har kunngjort hvordan de planlegger å utvide verdenen til Everspace 2. Studioet har nettopp bekreftet neste utvidelse for den store tittelen, som er kjent som Wrath of the Ancients, og vil ta spillerne til nye stjernesystemer og forbedret eksisterende for å oppleve et nytt kapittel i historien.

Vi blir fortalt at Wrath of the Ancients vil se spillere kjempe mot "fremmede fiender og eldgamle trusler" som en del av en ny historie som plukker opp etter hovedfortellingen i spillet. Den nøyaktige plott-synopsis legger til litt ekstra farge på hva utvidelsen vil utforske :

"Mystiske angrep har lagt menneskelige bosetninger i Cluster 34 i ruiner, destabilisert fraksjoner ved makten og strandet overlevende. Med denne ødeleggelsen er den urolige freden mellom menneskeheten og Okkar truet - rompiloter vil begi seg inn i Okkar Homeworlds for å finne sannheten bak trusselen før krigen gjenoppstår i DMZ."

Wrath of the Ancients vil ikke bare forbedre en samling eksisterende stjernesystemer, men det vil også ta spillerne til fire nye via introduserte warp-porter. Vi vil også kunne dra til Okkar-hjemmeverdenene og Aethon, og til og med avdekke flere hemmeligheter og godbiter som ligger i Cluster 34. Selvfølgelig vil disse nye områdene også inneholde nye fiender og nytt utstyr og våpen å oppdage.

Du kan se kunngjøringstraileren for Everspace 2s Wrath of the Ancients -utvidelse nedenfor, og du kan sjekke det ut på PC, PlayStation og Xbox til våren når det gjør sin store ankomst. Når det gjelder den nøyaktige datoen, har Rockfish ennå ikke bekreftet dette.