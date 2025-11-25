Everton-spiller utvist for å ha slått en lagkamerat, men manageren "liker det ganske godt"

HQ

Premier League-kampen mellom Manchester United og Everton har gitt hodepine for klubbene. Først naturligvis for United, som til tross for overtall i 73 minutter ikke klarte å omsette ett av sine 23 skudd i mål. Og Everton, som til tross for 0-1-seier på Old Trafford, hadde det sjokkerende bildet av å se en av sine egne bli utvist med direkte rødt kort ... etter å ha slått en lagkamerat.

Idrissa Gana Gueye, en 36 år gammel senegalesisk midtbanespiller, konfronterte lagkamerat Michael Keane etter det som ser ut til å være en sportslig misforståelse: Gueye slo en pasning og forventet at Keane skulle motta den, men i stedet tok United-spilleren Bruno Fernandes den løse ballen og skjøt, men bommet. Da Gueye gikk for å irettesette lagkameraten, slo han ham tilsynelatende i ansiktet, og dommeren viste ham et rødt kort.

Gueye ba senere om unnskyldning via Instagram, vel vitende om at han muligens står overfor en lengre straff. "Jeg vil først be om unnskyldning til min lagkamerat Michael Keane. Jeg vil også be om unnskyldning til lagkameratene mine, staben, fansen og klubben. Det som skjedde gjenspeiler ikke hvem jeg er eller de verdiene jeg står for. Følelsene kan være sterke, men ingenting rettferdiggjør en slik oppførsel. Jeg skal sørge for at det aldri skjer igjen."

Everton-manager David Moyes sa imidlertid at han "liker når spillerne mine slåss", og forklarte at han ønsker at spillerne skal være tøffe og "ikke vil at de skal akseptere at noen ikke gjør det bra nok".