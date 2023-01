Everwild-teamet har hatt «utrolig travle uker» og «varmer opp» for 2023

HQ

Det er veldig lenge siden vi så noe vesentlig fra Everwild, som er Rares neste spill. Det ble annonsert i 2019, men har bare blitt vist noen få ganger siden, med rapporter for to år siden som antydet at utviklingen måtte startes på nytt. Samtidig ble sentrale medlemmer av teamet erstattet, men nå har vi fått et tegn på at noe fra spillet kan bli vist i år.

På Twitter skriver Rare-produsenten Louise O'Connor at teamet bak spillet varmer opp for året, og legger til at de har hatt «utrolig travle uker». Med det i bakhodet høres det absolutt ut som studioet er klart til å vise frem den særegne tittelen i løpet av 2023.