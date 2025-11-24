Everybody Loves Raymond-skaperen forklarer hvorfor serien aldri vil få en reboot

HQ

Hollywood er kjent for sin forkjærlighet for å gjenopplive gamle serier, enten som reboots eller oppfølgere, og det føles som om dette stadig skjer bak kulissene. De siste årene har vi sett Will & Grace, Arrested Development, Fuller House, That '90s Show, Saved by the Bell og Frasier komme tilbake - for å nevne noen.

En serie vi imidlertid ikke har hørt noe om, er suksesserien Everybody Loves Raymond, der både skaperen Phil Rosenthal (kjent fra blant annet Somebody Feed Phil på Netflix) og hovedrolleinnehaveren Ray Romano alltid har sagt nei, med den begrunnelsen at det er umulig å gjenskape seriens storhet. Å fortsette historien er heller ikke et alternativ, ettersom skuespillerne Doris Roberts og Peter Boyle (som spilte foreldrene Marie og Frank Barone) begge har gått bort. Rosenthal hadde dette å si om saken til Deadline:

"Mange serier gjør reboots, og det har vi aldri ønsket å gjøre. Vi følte at vi ikke kunne gjøre det på en ærlig måte siden noen av skuespillerne ikke er med oss lenger, og de var avgjørende for seriens suksess. Dessuten mener både Ray og jeg at rebooter generelt sett aldri er like gode som originalen."

Romano har også uttalt seg om saken, og han er inne på nøyaktig samme spor:

"Vi ønsker ikke å gjøre det fordi det aldri ville bli like bra. For det første, selv om alle skuespillerne var i live og hadde det bra, så er de aldri like gode som da serien blomstret og vi var yngre. Og det faktum at moren og faren og et av barna er borte, og også et par av gjestestjernene er borte, ville vi gjort serien en bjørnetjeneste. De er en så viktig dynamikk og et så viktig element i det som fikk serien til å fungere, at det nesten ville føles respektløst overfor dem å prøve å gjøre det. Jeg tror at selv før, hvis de andre skuespillerne fortsatt hadde vært med, tror jeg fortsatt at vi ville valgt å ikke gjøre en reboot.

Everybody Loves Raymond anses å ha blitt avsluttet på riktig tidspunkt, da den ble lagt ned etter den niende sesongen da den fortsatt var populær og ble ansett for å være av høy kvalitet. Rosenthal trakk bevisst ut støpselet for at den ikke skulle bli for lenge.

Når det er sagt, har fansen i dag noe å se frem til, nemlig en gjenforening kalt Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion. I USA vil den bli sendt på NBC, men det gjenstår å se hvem som vil vise den i andre deler av verden.

Hva syntes du om Everybody Loves Raymond, og er du interessert i å se jubileumsprogrammet?