HQ

Etter åtte års ventetid er Everybody's Golf endelig tilbake, og det er umiddelbart tydelig at utviklerne Hyde og Bandai Namco har fokusert på å gjøre spillet både tilgjengelig og fargerikt. Allerede fra første tee er det tydelig at dette er et spill som ønsker å være morsomt og lekent, med den velkjente treknappssvingen som er lett å lære seg, men som likevel byr på utfordringer hvis du vil mestre hvert eneste slag. Den klassiske mekanikken er lett å forstå, men akkurat som i tidligere spill i serien er det en dybde som gjør det mulig for mer erfarne spillere å finpusse presisjonen og den strategiske planleggingen. Dette har alltid vært styrken til Everybody's Golf, som både er tilgjengelig for nye spillere og gir mer erfarne spillere muligheter til å utvikle ferdighetene sine.

Aile og Mizuki er de eneste spillbare figurene til å begynne med, men de får raskt selskap av mange flere golfentusiaster.

Spillets ulike moduser er en stor del av grunnen til at Everybody's Golf Hot Shots føles så variert og stadig forfriskende. Standardmodusen gir den klassiske golfopplevelsen, med fokus på presisjon, strategi og forståelse av de unike utfordringene på hver bane. Her må du lese terrenget, planlegge slagene dine og mestre vindens effekt på ballen. Turneringer og online-modus gir deg ytterligere utfordringer og mål, der du kan konkurrere mot både AI og andre spillere, noe som gjør hver kamp litt mer spennende.

Men for de som vil ha noe mer kaotisk og lekent, finnes det en Wacky Golf -modus, der banene er fylt med tornadoer, monolitter, sklier og andre uventede hindringer. Tornadoer kan plutselig kaste ballen bort, monolitter sperrer veien, og sklier sender ballen i helt uventede retninger. Det finnes også mer subtile hindringer, som bevegelige plattformer, vannpumper som endrer ballens bane, og små sløyfer som krever både timing og presisjon for å lykkes. Kombinasjonen av disse sprø elementene gjør at man aldri helt vet hva som kommer til å skje, noe som skaper både latter og frustrasjon. Selv de mer erfarne spillerne må tenke seg nøye om, ettersom strategien ikke bare handler om kraft og retning, men også om timing og tilpasning til de dynamiske elementene på banen. Det er en perfekt blanding av kaos og kontroll, og Wacky Golf -modus blir raskt en favoritt for de som ønsker en mer leken og uforutsigbar opplevelse.

Jo mer tid du tilbringer med caddien din, desto sterkere blir forholdet mellom dere.

En av de mest sjarmerende overraskelsene er at Pac-Man dukker opp som gjestespiller. Det er en liten, men morsom detalj som bryter opp og viser at utviklerne har lagt til små, uventede detaljer for å holde spilleren engasjert. Pac-Man er ikke bare en kosmetisk gjest, men er integrert på en måte som gjør at han føles som en del av spillverdenen, og det er disse små detaljene som får spillet til å skille seg ut fra andre titler i sjangeren.

Mellomsekvensene som binder banene og spillmodusene sammen, er imidlertid en annen historie. De er ofte ganske langtrukne, og selve historien klarer aldri å engasjere. Den følger et klassisk oppsett der karakterene interagerer mellom konkurransene, men dialogen er repetitiv og stemmeskuespillerne har for få uttrykk, noe som gjør at scenene fort blir monotone. For de som håper på en sterk narrativ opplevelse, er dette en skuffelse. Det blir tydelig at hovedfokuset ligger på selve golfen fremfor historien, og selv om mellomsekvensene byr på litt humor og sjarm, er de ikke nok til å løfte hele opplevelsen. Noen ganger føles det som om de bare er fyllstoff mellom banene, noe spilleren må holde ut, snarere enn noe som beriker opplevelsen. Når Hyde til og med har gjort det mulig å spille gjennom hver enkelt karakters historie uten mellomsekvenser, er det tydelig at de selv tvilte på om de var fornøyde med sluttproduktet.

Hvis du treffer blink, begynner ballen å brenne - det er et gammelt triks.

Et annet aspekt som virkelig forbedrer spillet, er mengden innhold som kan låses opp. Spillerne kan samle nye figurer, hver med sine egne styrker og svakheter, og et stort antall kosmetiske gjenstander som klær, køller, tilbehør og spesialeffekter. Disse belønningene gir en følelse av progresjon og skaper motivasjon til å fortsette å spille, ettersom hver runde kan by på nye ting å prøve. Det finnes også prestasjoner og små mål i hver spillmodus, for eksempel å fullføre banen på en bestemt tid eller med et bestemt antall slag, noe som gjør at du alltid føler at det er noe nytt å strekke seg etter. Opplåsbare elementer fungerer også som en belønning for spillere som ønsker å bruke mer tid på spillet, noe som skaper et naturlig insentiv til å utforske både standardbanene og Wacky Golf -modusen.

Everybody's Golf Hot Shots byr på mange overraskelser som kan forandre spillet fullstendig.

Banene i Everybody's Golf Hot Shots er sjarmerende designet og byr på en balanse mellom realisme og fantasi. Noen baner er tradisjonelle og fokuserer på strategiske slag, mens andre er mer lekne og kaotiske. Det er imidlertid en klar svakhet: antallet baner er ganske begrenset. Med bare et titalls baner føles det av og til som om man spiller i de samme miljøene om og om igjen, selv om variasjonen i hindringer og layout kompenserer for dette til en viss grad. Til å være et spill som prøver å være en komplett pakke og underholde spilleren i mange timer, føles det som et område der utviklerne kunne ha investert mer. Flere baner ville gitt en enda rikere opplevelse og økt gjenspillingsverdien ytterligere, spesielt for de som allerede er kjent med serien og forventer variasjon i omgivelsene.

Flerspillerdelen er et av spillets sterkeste punkter. Lokale kamper for opptil fire spillere fungerer problemfritt, og online-modusen gir muligheter for flere deltakere og regelmessige konkurranser. De sosiale aspektene gjør at spillet føles levende, og med de ulike spillmodusene blir det aldri kjedelig å spille med venner eller mot fremmede på nettet. Turneringer og belønningssystemet, med opplåsbare gjenstander, bidrar til å holde motivasjonen oppe og gir spilleren en følelse av progresjon. Det er også gøy å prøve ut forskjellige figurer med unike evner, ettersom dette skaper små variasjoner i spillestil og strategi.

Få ting føles så tilfredsstillende som når køllen treffer ballen med perfekt timing.

Grafisk sett er spillet fargerikt og innbydende. Detaljerte figurer og baner kombinert med sjarmerende animasjoner skaper en atmosfære som føles leken og lett. Musikken og lydeffektene forsterker denne følelsen ytterligere og gjør hver runde underholdende. Teknisk sett kjører spillet problemfritt på alle plattformer, med stabil ytelse og korte lastetider, noe som gjør at fokuset kan rettes mot spillingen i stedet for tekniske problemer.

Det som virkelig gjør Everybody's Golf Hot Shots til en sterk tittel, er hvordan det balanserer enkelhet og dybde. Det er lett å hoppe inn i en kamp og føle seg komfortabel med en gang, men det finnes også muligheter for mer strategiske slag og presisjonsspill for dem som ønsker det. Modusen Wacky Golf, med sine absurde hindringer, gir mulighet for latter og lek med venner, mens standardmodusen tilfredsstiller dem som ønsker en mer tradisjonell golfopplevelse. De mange spillmodusene, sammen med belønningssystemet og opplåsbare gjenstander, gjør at spillet føles friskt og motiverende.

Samtidig er det vanskelig å ignorere spillets svakheter. Historien er langdryg og ofte uinteressant, mellomsekvensene føles repeterende, og stemmeskuespillerne har for få uttrykk, noe som gjør at noen scener føles repetitive. Det begrensede antallet baner gjør at spillet av og til føles litt lite variert, og det er lett å lengte etter flere utfordringer og miljøer å utforske. Til tross for dette er kjernen i spillet solid og underholdende, og den positive spillopplevelsen veier opp for disse svakhetene.

Mellomsekvensene er for langdryge og stive, så det er best å hoppe over dem.

Oppsummert er Everybody's Golf Hot Shots sjarmerende, variert og morsomt. Spillet kombinerer på en vellykket måte enkel, tilgjengelig mekanikk med dybde og strategi, og de mange spillmodusene og gjenstandene som kan låses opp, gjør at det alltid er noe nytt å oppdage. Gjesten Pac-Man, hindringene Wacky Golf og de ulike figurene bidrar til variasjon og lekenhet, mens flerspillermodusen gjør det enkelt å spille med venner både lokalt og på nettet. Mangelen på flere baner og den langdryge, til tider uinteressante historien trekker noe ned helhetsinntrykket, men Everybody's Golf Hot Shots er likevel en verdig gjenkomst for serien og en tittel som vil gi mange timer med latter, utfordringer og små eventyr på de fargerike banene.