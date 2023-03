Everything Everywhere All at Once er den mest prisbelønte filmen gjennom tidene

HQ

Everything Everywhere All at Once har plukket opp tonnevis av priser. Fra BAFTA-er til SAG-priser er det klart at filmen med flere vers er en favoritt fra 2022. Men med 158 store utmerkelser (ifølge IGN) har Everything Everywhere All at Once blitt den mest prisbelønte filmen gjennom tidene.

Den har overgått The Lord of the Rings: Return of the King for å vinne tittelen, og trengte ikke engang de 7 prisene den plukket opp på gårsdagens Oscar-utdeling for å gjøre det.

Everything Everywhere All at Once har sett noen historiske øyeblikk i løpet av prisutdelingssesongen, og plukket opp den første seieren for et ensemble asiatisk rollebesetning på SAG Awards, og tjente Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis og Ke Huy Quan sine første Oscars.

