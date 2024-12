Evil Dead Burn blir den neste filmen i Sam Raimis skrekkinngytende saga

At et nytt kapittel i Evil Dead-serien er under arbeid har vært kjent en stund, og nå har den også fått enoffisiell tittel - Evil Dead Burn. Regissør Sébastien Vaniček, kjent for sin film Vermin, leder prosjektet og har tidligere uttrykt et ønske om å lage en (som han beskriver det) "smertefull" film som kjennes helt inn til beinet.

HQ

Jeg sa til studioet at jeg ville lage en ekkel film, en film som gjør vondt, som du kommer testet ut av. Jeg skal putte all den redselen jeg har inni meg, det vil være rensende, og hvis jeg ikke har ødelagt karrieren min og kan fortsette å lage film etter den, vil jeg gå videre til noe annet enn skrekk!

Produsent Sam Raimi, skaperen av den opprinnelige Evil Dead-serien, har gitt Vaniček full kreativ frihet og oppfordret ham til å gjøre filmen til sin egen. En fristende tanke, spesielt for de av oss som husker bølgen av fransk ekstremskrekk som kom på 2000-tallet.

Evil Dead Burn Dead of the Dead markerer en ny æra for den ikoniske skrekkserien, og Vaničeks unike visjon lover en intens og skremmende opplevelse, og fansen kan forvente seg en film som både hedrer seriens røtter og introduserer nye, hårreisende elementer. Evil Dead Burn har planlagt lansering i 2026.

Hva synes du om dette, gleder du deg til Evil Dead Burn?