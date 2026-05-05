Evil Dead Burn skrur opp skrekken til elleve i den første traileren

HQ

Evil Dead gjør en storslått retur, og i denne første skikkelige traileren får vi endelig en nærmere titt på galskapen og volden som venter oss. Og akkurat som du forventer, blir vi behandlet med utrolige mengder blod, blod og ren uforfalsket ondskap. Det er ren marerittbrensel.

Regissør Sébastien Vaniček virker også innstilt på å maksimere intensiteten, og skaper en umiddelbart kvelende atmosfære med flygende kropper, mørk humor og virkelig rå skrekk.

Det offisielle sammendraget lyder :

Etter å ha mistet mannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerforeldrene i deres bortgjemte familiehjem. Etter hvert som de en etter en blir forvandlet til Deadites - noe som gjør samlingen til en familiegjenforening fra helvete - oppdager hun at løftene hun avla i livet... lever videre selv i døden.

Premieren er satt til 10. juli, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Er du spent på Evil Dead Burn?