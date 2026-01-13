Evil Dead Rise-regissørens versjon av The Mummy viser frem en skremmende første trailer

Mot slutten av 2025 rapporterte vi om nyheten om at regissør Lee Cronin, sist kjent for Evil Dead Rise, hadde avsluttet produksjonen av sin kommende versjon av The Mummy. Nå, som vi nærmer oss den planlagte premieredatoen i april 2026, har den første traileren for denne filmen gjort sin ankomst.

Denne versjonen av historien er skrevet og regissert av Cronin, og dreier seg om en familie som står overfor en skremmende situasjon når datteren deres forsvinner sporløst i ørkenen. Familien frykter at hun er død for lenge siden, og blir sjokkert når datteren kommer tilbake til dem åtte år senere, men med det forbeholdet at hun nå har blitt noe annet...

Lee Cronins The Mummy har Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace og Veronica Falcon i hovedrollene, og er også produsert av James Wan, Jason Blum og John Keville. Filmen har premiere på kinoer rundt om i verden fra 15. april, med premiere i Storbritannia 17. april.

Sjekk ut den skremmende teaser-traileren nedenfor.