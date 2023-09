Evil Dead: The Game får ikke mer innhold - kansellerer Nintendo Switch-versjonen

HQ

Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed og mange flere. Det har ikke akkurat vært mangel på asymmetriske flerspillerspill basert på kjente franchiser de siste årene. Noen av dem gjør det ganske bra til å begynne med, men stort sett alle ender opp på samme måte. Her er enda et eksempel på det.

Saber Interactive bekrefter at Evil Dead: The Game ikke vil få flere innholdsoppdateringer og at Nintendo Switch-versjonen er kansellert. Studioet legger spillet på hylla for å fokusere på de mange andre prosjektene de jobber med over hele verden.

Det er imidlertid noen gode nyheter, for vi har fått beskjed om at serverne vil være oppe i "overskuelig fremtid", slik at de få av dere som fortsatt liker spillet kan fortsette med det. Bare ikke forvent noen nye oppdateringer med mindre det dukker opp alvorlige problemer.