Evil Dead Wrath har avsluttet innspillingen

Evil Dead-serien viser ingen tegn til å ville sette demonene og volden på baksiden. Det er nå klart at den neste delen, med den enkle tittelen Wrath, er et skritt nærmere målstreken.

I en uttalelse via Bloody Disgusting kunngjorde filmens regissør, Francis Galluppi, at innspillingen nå er fullført og at etterproduksjonen er satt til å begynne. Alt går rett og slett etter planen, og premieren er satt til 7. april 2028.

Ingen detaljer om handlingen er avslørt ennå, men mye tyder på at filmen vil følge samme frittstående format som flere av de senere Evil Dead-produksjonene, med nye ofre som møter overnaturlige redsler og prøvelser. Alt knyttet til den beryktede Necronomicon.

Blant skuespillerne som er knyttet til prosjektet er Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen og Ella Oliphant. Både Bruce Campbell og Lee Cronin fungerer som utøvende produsenter.

Men før Wrath kommer på kino, har vi naturligvis Evil Dead Burn å se frem til, som har premiere i sommer.

