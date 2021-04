Du ser på Annonser

Liker du filmer som Grusomme meg, Austin Powers, James Bond og spill som Theme Hospital, Overlord, Dungeon Keeper og Tropico? Hvis svaret er ja kan Evil Genius 2 friste med elementer fra alle disse. Du tar rollen som en superskurk som ønsker å oppnå verdensherredømme, og blandingen mellom popkulturelle referanser, god komedie, solid mekanikk og nydelig design gjør dette til en veldig underholdende oppfølger til et virkelig fantastisk spill.

Evil Genius 2: World Domination hviler fast på en rekke søyler. Den første er dine arbeidere. Du kommer ingen steder uten disse, og du kan ansette flere med penger eller vente til de rekrutteres automatisk med jevne mellomrom. Du må ta deg av arbeidernes behov som søvn, mat, moral og mer slik at de kan trene i treningsrom for å bli spesialister i en av fire kategorier: teknikere, forskere, soldater og dekkoperasjonspersonale (som jobber i casino som drar inn penger og holder øye med den sanne funksjonen til basen din). Alle kategorier har flere profesjonelle roller du kan bruke, og en stor del av spillet er å låse opp disse klassene for å være til nytte for din base.

Den andre søylen er vitenskap som brukes til å forske på nye bygninger og forbedringer, og den tredje søylen er verdenskartet som minner om noe du ser i XCOM. Denne dualiteten mellom basekonstruksjon og verdenskartet er et velkjent system som fungerer bra. Du bygger baser i deler av verden og kan deretter utføre oppdrag som å rane banker og skyte ned fly. Dessverre er alt tekstbasert på verdenskartet, men det er her du tjener penger, som samtidig øker hvor intenst Forces of Justice (fiendene dine i denne superskurk-historien) ser etter deg.

Den fjerde og siste søylen er superskurken. Det som først slo meg da jeg valgte en av de fire spillbare karakterene var at de er designet for forskjellige spillestiler. Du har fire kampanjer som skiller seg litt ut, både når det gjelder tema, fortelling og mål, noen som betyr at Evil Genius 2: World Domination har en stor gjenspillbarhet. Hvis du velger å spille som Red Ivan vil arbeiderne dine være bedre på å forsvare basen din, men hvis du spiller som Maximillian (en blanding av Blofeld og Dr. Evil) kan du rekruttere flere arbeidere og tjene masse ekstra gull sammenliknet med de andre. Spionmesteren Emmas fokus er å lure fiendens spioner lettere og å være mer effektiv på verdenskartet, og hvis du velger Zalika (som jeg gjorde i min første kampanje) spiller du som en ond forsker hvis fokus er på feller og research. Fellene er alltid et høydepunkt i spill som disse, og Evil Genius 2 er intet unntak, og når vi ser på det spillmekaniske smelter alt godt sammen, og det spiller ingen rolle at designet er fargerikt og litt enkelt.

Når Forces of Justice invaderer basen din må du la dine undersotter, unike karakterer, feller og superskurk ta seg av dette. For å hjelpe deg har du også muligheten til å trykke på en enorm rød varseltrekant som starter en alarm. Det er gøy hver gang å se basen gå i lockdown med alle menneskene som løper i panikk mens soldatene dine ser etter inntrengerne. Inntrengerne vil selvfølgelig variere avhengig av vanskelighetsgrad, hvor langt du er i kampanjen og hvem som angriper. Fellesnevneren er at de ønsker å drepe superskurken din og ødelegge basen på forskjellige måter. Noen ganger forsøker de å sette fyr på basen, feste eksplosiver til reaktorene dine eller stjele gullet ditt. Uansett hva formålet deres er kan du ikke la dem ødelegge de onde planene dine. Derfor er det viktig at du hele tiden holder rede på både basen din og verdenskartet. Noen ganger vet du når agenter kommer, da de annonserer det selv, men i noen tilfeller får du ikke forvarsel i det hele tatt, og overraskelsesangrepene er ofte de råeste når det gjelder ødeleggelse og drap.

En betydelig del av Evil Genius 2: World Domination handler om dynamikken mellom verdenskartet og basebyggingen. Nesten hver operasjon på verdenskartet vil koste deg håndlangere, siden de aldri kommer tilbake til basen for å holde nysgjerrige øyne unna. Dette betyr at du må tenke på når, hvor og hvordan du bruker ressurser og arbeidskraft til operasjoner utenfor basen din. Hvis du sender hele vaktstyrken din på oppdrag samtidig som Forces of Justice angriper basen din - vil det være vanskelig å overleve. Fiendens agenter kommer i forskjellige former og kan åpne dører, sabotere feller og sette fyr på halve basen, og du trenger muskelkraft for å avverge trusler. Å opprettholde en balanse mellom mannskapet i basen og de du sender bort for operasjoner er sentralt for at du skal kunne lykkes i spillet, men jeg må understreke at spillet er ganske tilgivende, og du kan komme deg relativt enkelt selv om det hele ser veldig dystert ut. Det eneste du må unngå er at superskurken din dør i kamp. Hvis det skjer, er det slutt, akkurat som i originalen.

Når jeg ser tilbake på min tid med Evil Genius 2: World Domination, er det de mange detaljene jeg husker mest. Fra hvordan arbeiderne dine må passere en snurrende dør igjen og igjen for å bli dekkoperasjonsarbeidere, helt til tortur av fiender ved å kile de på føttene. Det er altfor mange til å nevne her, men disse detaljene styrker virkelig denne tittelen enormt.

Til tross for styrker som god humor, god spillmekanikk og fantastisk retroestetikk er det noen svakheter også. Det er litt for få øyer å velge mellom som hjemmebase, og hva supervåpnene gjør er ikke helt tydelig for deg som spiller, et er til og med ganske skuffende. Det handler om hvordan informasjon presenteres, noe som fungerer bra i de fleste tilfeller, men ikke alltid (brukergrensesnittet kunne trengt en liten oppdatering).

Evil Genius 2: World Domination føles litt som å spille skurken i en Austin Powers-film (men litt mer barnevennlig). Det er uskikkelig, rart, morsomt, utfordrende, kaotisk og alle karakterene er karikaturer og klisjeer vi alle har kommet over i popkulturen på ett eller annet tidspunkt. Evil Genius 2 er et bra spill som kanskje mangler virkelig nytt, nytt innhold, men som fortsatt er tro mot opprinnelsen sin. Hvis du, som meg, elsker humoren, stilen og muligheten til å leve livet som en superskurk, er denne tittelen et ganske flott alternativ.