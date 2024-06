Evil Geniuses tar tilbake den gamle logoen i et forsøk på å gjenopprette tilliten i lokalsamfunnet

HQ

Evil Geniuses Evil Geniuses har hatt noen tøffe år. Esportsorganisasjonen har tatt noen valg og beslutninger som har gnidd fansen feil vei, til det punktet hvor det er litt mistillit og friksjon mellom laget og samfunnet.

Men Evil Geniuses ønsker å reparere det og har kunngjort det første trekket på denne reisen: en rebranding. Om noe, er det en debranding, ettersom laget går tilbake til sin opprinnelige logo og design, både som en del av denne øvelsen for å bygge tillit i lokalsamfunnet, men også som et trekk for å markere 25 års drift.

Når han snakket om endringen, har EGs administrerende direktør Chris DeAppolonio uttalt på X, "Denne logoen betyr så mye for fansen vår og dette samfunnet, og vi kunne ikke tenke på et bedre tidspunkt å bringe den tilbake enn nå ... Som alle andre lag har vi hatt våre oppturer og nedturer gjennom årene, og selv om vi ikke kan fikse alt i fortiden, er vi forpliktet til å kontinuerlig forbedre oss mens vi planlegger for de neste 25 årene med EG."

Tror du denne rebrandingen er riktig vei å gå?