Årets november har virkelig vært blant de store. Mellom storslåtte titler som God of War: Ragnarök, tilbakevendende veteraner som Pokémon Scarlet/Violet og til og med positive overraskelser som Pentiment har det virkelig vært en svært, svært travel måned. Selv om de neste få ukene også har noen store titler på tapetet er Flying Wild Hog-tittelen Evil West kanskje en som har falt under radaren din. Her får man et historiedrevet actionspill som plasserer spilleren i skoene til en vaskeekte Ville Vesten-superhelt som slåss mot horder av vampyrer og overnaturlige redsler.

Først og fremst er det greit å presisere at du faktisk ikke er en superhelt i dette spillet, men du er utstyrt med nok kuler, krutt og unike gjenstander til at det er duket for en ordentlig maktfantasi med alt du kan gjøre med dem. Fra skytevåpen som rifler, revolvere, hagler, maskingevær og armbrøster til rørbomber og endatil en lyn-ladet hanske har du enormt mange fremgangsmåter for å håndtere de blodsugende skadedyrene som har overveldet det amerikanske Vesten. Selv om det kan virke litt for mye av det gode, er oppgaven og oddsene du må overvinne av den grad at det snart blir tydelig hvorfor du har så mange og rike valgalternativer.

Historien i Evil West spinner i hovedsak rundt Jesse Rentier, en beryktet vampyrjeger som jager etter en dødelig vampyrfiende kjent som Felicity i praksis planlegger å ta over hele verden. Historien har imidlertid noen personlige undertoner, ettersom Felicity og hennes skumle hær angriper hjembasen din på Rentier-instituttet i starten av fortellingen, et angrep som resulterer i at Jesses far blir blitt og forvandlet til en vampyr. Herifra blandes elementer av hevn inn med jobbens plikter, noe som er med på å drive historien fremover, og vi får se Jesse og hans allierte dra til en rekke steder langs det Ville Vesten i jakten på Felicity for å stoppe planene hennes.

Selv om den stort sett er underholdende og har noen interessante deler, blir historien langt på vei som en høybudsjetts og typisk Hollywood-actionfilm der forviklinger og de finere detaljene som kunne gitt det hele et løft blir oversett til fordel for tanketom og eksplosiv action. Dette gir deg noen spennende scener å spille gjennom, men det får aldri tonen av å være spesielt minneverdig.

Når det gjelder spillmekanikkene er dette stort sett delt inn i to deler. Du har den delen hvor du for det meste vandrer rundt på lineære baner der du kan plukke opp gull og andre samleobjekter, og du har kampsekvensene der du i praksis blir kastet inn i en arena du ikke kan komme deg ut ifra og blir bedt om å drepe alt som ikke har en sjel og likevel rører på seg. Det er et veldig utdatert design som føles mer hjemme i et PS2-spill enn et moderne produkt, noe som er synd, for kampsystemet er faktisk ganske moro, flytende og til tider også utfordrende.

Muligheten til å lange ut komboer i håndgemeng for deretter å gå over til en rifle som knerter vampyrer langs veggen, dra frem haglen for å knuse angripende fiender til pinneved, rulle unna og trekke opp en seksløper som peprer enda flere motstandere fulle av bly før maskingeværet endelig er ferdig med å lade opp sin tornado av dødelige skudd er et veldig morsomt system som gir spilleren tonnevis med frihet i hvordan de skal løse slåsskampene. Denne friheten til å løse konfrontasjonene slik du selv vil er viktig, fordi utvalget av fiender vil tvinge deg til å tenke nytt for hver kamp.

Noen fiender er trege, men de er massive og gjør stor skade hvis de treffer deg. Andre igjen er svake og raske, og på toppen av dette igjen finner vi fiender som kjemper på avstand, mini-bosser og iblant en faktisk boss. Det er ikke alltid enkelt å overvinne utfordringene de byr på takket være det raske kamptempoet og små områdene å kjempe på, men når du får ting under kontroll og dykker ned i kampflyten er det vanskelig å ikke føle seg som tidenes råtass, og dette er området der Evil West virkelig utmerker seg.

Dette er imidlertid det eneste området der Evil West virkelig skinner, for utforskingen og samleobjektene er på ingen måter interessante å finne eller utforske, progresjonen er temmelig grunn og simpel for å dekke over det faktum at historien ikke er særlig lang (du må spille gjennom New Game+ for å låse opp alle oppgraderinger), og jeg har allerede berørt problemene med selve fortellingen. Legg til en merkelig kunststil og visuelt design som legger en oransje skyggeeffekt over både Jesse og fiendene i en verden som enten er mørk eller utvasket i rødtoner, og du sitter igjen med et spill som er langt unna å være slående.

Som du kan se finnes det øyeblikk der Evil West imponerer, men på generelt grunnlag er ikke dette en tittel som vil gi deg den minste form for bakoversveis. Den beste måten å beskrive Evil West på er å tenke på en film regissert av Michael Bay: Du får riktignok litt underholdning iblant, men går du ut av det hele sulten på mer? Egentlig ikke.