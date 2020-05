Evo 2020 er offisielt avlyst

Det kommer vel ikke akkurat som noen overraskelse, men nå er også Evo 2020 innstilt og alle billetter refunderes. Nå planlegges det i stedet et digitalt event i sommer. Dette skriver Evo selv på Twitter.

"Due to COVID-19, we are sadly cancelliing Evo 2020 at Mandalay Bay and refunding all purchased tickets. But to keep the Evo sprit alive, we're bringing the event online this summer. More information coming soon!"