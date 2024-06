Evo 2024 slår rekord med over 10 000 deltakere

HQ

Kampsportens verden har bokstavelig talt aldri vært større. Ikke bare er det en rekke titler tilgjengelig som støtter konkurransedyktig action, men de er mer populære enn noensinne, og dette gjenspeiles i hvor mange deltakere som strømmer til Las Vegas i midten av juli for å være en del av Evo 2024-turneringen.

Evo har kunngjort at det vil bli et rekordstort arrangement med 10 224 unike deltakere involvert. Det vil være flere flere totale brakettoppføringer (16,231 XNUMX) ettersom noen konkurrenter ser ut til å være involvert i flere turneringer, men uavhengig av dette er de unike deltakerne rekord ikke bare for Evo, men for esports som helhet.

De ødelagte rekordene stopper heller ikke der, ettersom flere spill også ser rekorddeltakelse, inkludert Tekken 8, Granblue Fantasy Versus: Rising, og Street Fighter III: 3rd Strike alle tiltrekker seg et stort antall deltakere.

Når det gjelder når Evo 2024 skal avholdes, er arrangementet planlagt 19.-21. Juli og vil bli avholdt i Las Vegas Convention Center.