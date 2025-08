Evo 2026 bekreftet for Las Vegas-retur, flere datoer satt for andre Evo-arrangementer

HQ

Evo 2025 Evo 2026 gikk av stabelen i helgen som gikk, noe som betyr at mange av de beste kampspillerne fra hele verden strømmet til Las Vegas for å konkurrere i en rekke arrangementer. Nå som dette er i bøkene, har Evo allerede avslørt sine planer for neste kalenderår.

Til å begynne med blir vi fortalt når den store Las Vegas-festivalen kommer tilbake. Det er satt til å skje mye tidligere enn forventet, med en planlagt dato 26.-28. juni. Jepp, det er rundt fem uker tidligere enn vi er vant til, kanskje for å gi Evo pusterom med det nå tilsynelatende faste innslaget på Esports World Cup i juli og august.

Men dette var ikke alt, vi fikk også bekreftet at Evo France vil finne sted mellom 10. og 12. oktober i år, Evo Japan vil komme tilbake mellom 1. og 3. mai i 2026, og Evo Singapore vil også finne sted en gang i begynnelsen av 2027.

I tillegg til dette kommer Evo Awards tilbake, noe som vil skje en gang i 2026. Vi har ikke mer informasjon å legge til på denne fronten ennå, men vi vil vite mer i oktober når Evo France finner sted.

Hvilket Evo arrangement gleder du deg mest til?