Evo avslører hele listen over deltakende titler neste uke

Det er mindre enn en uke til vi får vite nøyaktig hvilke kampspill som vil være til stede på Evo 2025, den årlige store kampturneringen som finner sted i Las Vegas til sommeren.

Evo-arrangørene har nå bekreftet at hele listen over titler vil bli kunngjort så snart som 15. januar, i et show som vil finne sted kl. 1:00 GMT / 2:00 CEST for oss i Storbritannia og Europa.

Når det gjelder hva som vil være til stede, virker det sannsynlig at Tekken 8 og Street Fighter 6 vil gjøre kuttet, og på samme måte ville det føles uvanlig hvis Mortal Kombat ikke var til stede, slik tilfellet er med en Dragon Ball tittel (med Sparking! Zero som en sannsynlig kandidat til årets arrangement). Ellers vil en rekke mindre og mindre kjente titler utvilsomt også være med, kanskje med Guilty Gear, Skull Girls, og lignende på kortene.

Hva håper du å se på Evo i år?