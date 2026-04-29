Evo Japan 2026 finner sted denne helgen: Hvilke spill blir omtalt?

Det store kampspillarrangementet vil finne sted mellom 1. og 3. mai.

Det er snart tid for en av de største begivenhetene i kampspillkalenderen å begynne når Evos japanske variant skal finne sted den kommende helgen, mellom 1. og 3. mai. Med handlingen som strømmer til det asiatiske landet, er du kanskje nysgjerrig på å vite nøyaktig hvilke spill som vil bli omtalt og være vertskap for arrangementer? I så fall har vi samlet hele oppstillingen for deg nedenfor.

Evo Japan 2026 komplett line-up:


  • Fatal Fury: City of the Wolves

  • Granblue Fantasy Versus: Rising

  • Guilty Gear: Strive

  • King of Fighters XV

  • Melty Blood Type Lumina

  • Street Fighter 6

  • Tekken 8

  • 2XKO

  • Under Night In-Birth II [Sys:Celes]

  • Vampire Survivor: The Lord of Vampires

  • Virtua Fighter 5: R.E.V.O.

  • Hokuto no Ken

Når det gjelder timeplanen, vil dette variere massivt avhengig av hver dag, men det viktigste å vite er at action for hver tittel vil skje hver dag (1.-3. Mai), med finalehandling reservert for 3. mai. I tillegg til dette har hver av turneringene minst 100 deltakere, men festivalens største begivenhet er uten tvil Street Fighter 6, som i skrivende stund har nesten 8 000 deltakere.

Vil du stille inn på noen Evo Japan-handling denne helgen?

Evo Japan 2026 finner sted denne helgen: Hvilke spill blir omtalt?


