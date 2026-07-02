Evo Japan kommer tilbake i slutten av april 2027

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Nå som Evolution Championship Series (Evo) i Las Vegas er avsluttet, er alle øyne rettet mot det neste arrangementet fra arrangøren av kampspillturneringer, nemlig Evo France, som skal finne sted 9.–11. oktober i Nice på Palais des Expositions.

Etter dette europeiske arrangementet vender Evo tilbake til Asia for den neste utgaven av Evo Japan, hvor vi nå kjenner både den endelige datoen og valgt arena. Som bekreftet ved avslutningen av Evo 2026, vil Evo Japan 2027 finne sted mellom 29. april og 2. mai, med konkurranser på Tokyo Big Sight i den store japanske byen.

Vi kjenner ikke den endelige listen over spill som skal inngå i turneringene, men det er rimelig å anta at de populære flaggskip-kampspillene Street Fighter 6 og Tekken 8 vil være med (spesielt siden de også er japanske serier), og på samme måte vil Marvel Tokon: Fighting Souls vil uten tvil være representert, ikke minst siden det japanske selskapet Arc System Works står bak spillet.

Følg med for flere nyheter om dette etter hvert som vi nærmer oss avholdelsen av Evo Japan 2027.