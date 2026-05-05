Evo Japans Street Fighter 6 -arrangement hevder Guinness verdensrekord for den største enkeltstående kampspilturneringen noensinne

I løpet av helgen fant Evo Japan sted, og mange av de beste kampspillspillerne fra hele verden reiste til Japan for å konkurrere i noen av årets største turneringer. Faktisk endte et av arrangementene som ble omtalt opp med å være så massivt at det tjente en Guinness verdensrekord for bragden.

Som bekreftet av Evo, tok Street Fighter 6 -turneringen på kampspillfestivalen rekorden for å være den "største turneringen for et enkelt kampvideospill i historien", alt takket være 7,168 spillere som meldte seg på og jaktet på trofeet.

Når det gjelder hvem som til slutt kom på topp i dette arrangementet, endte Eisuke Yamaguchi med å beseire Victor "Punk" Woodley, med førstnevnte som viste dominans ved å bruke Mai over sistnevntes Cammy. Dette resultatet betyr at Yamaguchi tjener kvalifisering til både Capcom Cup 13 og Esports World Cup-arrangementet for SF6, mens Punk bare lander en Esports World Cup-plass.