Evo kunngjør planer om å komme til fem nye regioner fra 2027

HQ

Som en del av det nylige eierskiftet som har sett Evo nå brakt under banneret til den saudiarabiske gruppen kjent som RTS, kan du lure på hvordan den ofte ganske tilgjengelige kampturneringsarrangøren vil endre seg under denne nye ledelsen. Selv om vi ikke egentlig vet det før vi ser tilbake etter noen år, antyder et nytt blogginnlegg at det kan være til det bedre for selskapet.

Vi sier dette ettersom Evo har kunngjort planer om å utvide fra 2027. I tillegg til gamle destinasjoner som USA, Japan og Frankrike, vil kampspillfestivalen snart også komme til fem nye destinasjoner, nemlig Brasil, Marokko, Mexico, Saudi-Arabia og Kina.

Dette er også en del av Evos forsøk på å doble ned på grasrotstøtten til kampspill, med Evo som spesifikt uttrykker at de har til hensikt å "bidra til å løse utfordringene lokalbefolkningen står overfor, fra utstyr til bevissthet og spillertilkobling, permanent."

Men dette er ikke alt. I tillegg til flere arrangementer rundt om i verden og et større fokus på grasrota, de som ønsker å se de aller beste av de beste i aksjon og kjempe om å bli den enstemmig beste fightingspilleren i verden, har et nytt arrangement blitt avslørt kalt Fighting Game World Championship. Her skal kvalifiserte spillere konkurrere i en rekke forskjellige kampspill, et arrangement som setter "deres tilpasningsevne, spillkunnskap og grunnleggende kampspill på den ultimate prøven." Det er uklart hvilke spill som vil bli omtalt i dette arrangementet, men Evo lover å samarbeide med samfunnet for å velge de riktige spillene hver gang, samtidig som de også lover at dette arrangementet vil bli avholdt i et av Evos to grunnleggerland, det være seg USA eller Japan.

Evo avslutter med følgende uttalelse: "På baksiden av vår siste kunngjøring om oppkjøp, ønsket vi umiddelbart å dele vår visjon for Evo. Vi vil at samfunnet skal vite at vi er her for å utvide kampspill, globalt, sammen.

"Denne kunngjøringen representerer bare en del av hvor du vil finne Evo i fremtiden. Dette er bare de første stegene i en langsiktig visjon vi er forpliktet til.

"Vi er utrolig glade for de langsiktige forpliktelsene vi nå kan gjøre overfor samfunnet, inkludert støtte til lokalbefolkningen, nye Evo-steder, økte premiepotter, nye arrangementsformater og de utallige mulighetene som vil oppstå som følge av dem.

"FGC er aldri stagnerende, og det er heller ikke Evo."