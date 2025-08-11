Ewan McGregor dukker ikke opp i Ahsoka Sesong 2

HQ

Nei, Ewan McGregor kommer ikke til å dukke opp i den andre sesongen av Ahsoka. Obi-Wan Kenobi-skuespilleren ble nylig feilaktig beskyldt for å ha hintet en slik opptreden på den nylige Fan Expo Boston, der han var en del av et panel med andre Star Wars-alumni Hayden Christiansen.

På panelet, som Collider oppdaget, ble McGregor spurt om han er en fan av Star Wars-franchisen så vel som en del av den, hvorpå han svarte at han faktisk var en fan. Deretter ble han spurt om hva som er hans favoritt Star Wars-prosjekt som han ikke er en del av.

"Vel, jeg liker å se på kona mi, vet du, så jeg likte virkelig Ahsoka. Jeg syntes det var strålende gjort," sa McGregor. Hans kone, Mary Elizabeth Winstead, spiller Hera Syndulla i Ahsoka. "Det er så morsomt, for hun spiller inn den andre sesongen nå, og jeg vet... Hun gjør det i hvert fall. Jeg er akkurat ferdig med et teaterstykke. Så jeg er hjemme med sønnen vår, som er fire år, og jeg følger ham til skolen og alt mulig. Og så går jeg rundt i huset og henter en FaceTime."

<em>"Jeg glemmer at hun kommer til å være grønn. Hun dukker opp, og jeg bare: 'Herregud, å ja.' Ofte er hun i campingvognen sin uten alle hodeplaggene på, men hun er bare grønn. Hun er en veldig vakker grønn dame, så. Jeg elsker det", fortsetter McGregor.

Noen fans tolket det som at McGregor skulle bli med sin kone i serien, men i stedet er kommentaren bare en historie om to Star Wars-skuespillere som får det til å fungere i og utenfor en galakse langt, langt borte. Man skal selvfølgelig aldri si aldri med store franchiser som Star Wars, men ikke forvent at Obi-Wan dukker opp i Ahsoka.