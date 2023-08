Ewan McGregor har allerede kommet med ideer til en ny sesong av Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi ble laget for å være en begrenset serie for Disney+. Det betyr at det aldri var meningen å utvide den utover den første sesongen, slik tilfellet har vært med The Mandalorian og til og med Andor. Men serien har tilsynelatende slått godt an blant fansen på Star Wars, så det har ikke overraskende vært snakk om å ta den opp igjen og utvide handlingen.

HQ

I den forbindelse fortalte regissør Deborah Chow i en samtale med The Hollywood Reporter at hovedrolleinnehaveren, selveste Obi-Wan, Ewan McGregor, allerede har kommet med ideer til en oppfølgersesong.

"Du tror alltid at du skal avslutte en serie som dette på en storslått måte, men i stedet ender du opp på en parkeringsplass med andre enheter og nesten ingen der. Det er alltid et antiklimaks, men da Ewan og jeg var ferdige med den aller siste innspillingen og jeg bokstavelig talt tok av meg hodetelefonene, kom han allerede med ideer til sesong to."

Chow fortsetter: "Det er ti år til med massevis av historier, og jeg tror ikke at det erutelukket. Det er en "aldri si aldri"-situasjon, men vi hadde egentlig tenkt at dette skulle være en begrenset serie."

At hovedrolleinnehaveren og regissøren snakker om ideer til en andre sesong, betyr overhodet ikke at vi kommer til å få nettopp det. Inntil vi hører noe offisielt fra Disney, er det fortsatt ingen planer om å fortsette historien om den berømte Jedi Knight.