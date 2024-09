Ewan McGregor har blitt tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame

HQ

Legenden fra det store lerretet Ewan McGregor har blitt innlemmet i skuespillerhistorien, ettersom han har blitt tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

McGregor, best kjent for sin rolle som Obi-Wan Kenobi i Star Wars-serien, sa at han var "veldig rørt" av seremonien, der han fikk selskap av Hayden Christensen (Anakin Skywalker-skuespilleren var den som innviet ham, et passende trekk) og kona Mary Elizabeth Winstead.

Skottens stjerne ble plassert ved siden av den avdøde Carrie Fishers, en avgjørelse som han var "spesielt rørt" over.

McGregor sa han: "Jeg hadde absolutt ingen anelse om hvordan det ville føles, eller hva det ville bety, men det betyr veldig mye, og det føles veldig, veldig fint. Jeg føler meg veldig rørt av det hele.

"Jeg er så rørt over at jeg er så nær min gamle venn Carrie Fisher på fortauet her, det betyr veldig mye for meg."

Christensen beskrev McGregor som "den kuleste mannen på planeten" og "den beste jedimesteren noen kunne ha bedt om" (takk, BBC).