Ewan McGregor og Anne Hathaway opplever at forstadstilværelsen deres blir snudd på hodet av dinosaurer i The End of Oak Street

Vi har alle tenkt på å utforske verdenen der dinosaurene en gang vandret, men hva ville du gjort hvis hele nabolaget ditt plutselig ble plassert midt i juratiden? Det er noe Ewan McGregor og Anne Hathaway må forholde seg til i The End of Oak Street.

Filmen følger paret som et typisk forstadsektepar, sammen med deres to barn spilt av Maisy Stella (som også spiller hovedrollen i Life is Strange-serien) og Christian Convery. I teaseren nedenfor ser vi et kort glimt av en dinosaur, men det er tydelig at mange flere vil trampe gjennom nabolaget snart, noe som sannsynligvis vil drive husprisene ned.

Det virker som om filmen går for en sci-fi-thriller i Jurassic Park-stil, men det er som om parken flyttet til din egen bakgård. Forhåpentligvis tar det ikke for lang tid å bevege oss til fortiden, og forhåpentligvis er det en kul vri på slutten om hvorfor dette nabolaget ble sendt langt tilbake i tid.

The End of Oak Street Serien har premiere 14. august.