Ewan McGregor ønsker desperat å vende tilbake til « Obi-Wan Kenobi: «Jeg vil bruke resten av karrieren min på å spille inn slike historier

Da Ewan McGregor støvet av lyssabelen sin for å vende tilbake som Obi-Wan Kenobi i Disney+-serien med samme navn, lurte mange på om dette ville markere en stor comeback for karakteren. Var det på tide å virkelig finne ut hva som skjedde med Obi-Wan i perioden mellom da han overlot babyen Luke Skywalker til onkelen og tanten hans, og før han brøt sin ensomhet i Episode IV – A New Hope som en gammel mann? Men dessverre har ikke Disney vært særlig interessert i å utforske disse ufortalte historiene i særlig stor grad.

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McGregor er imidlertid desperat etter å komme tilbake som Obi-Wan, og under et nylig medieopptreden på den røde løperen for «The End of Oak Street» fortalte han i praksis til E! News at han er klar til å vende tilbake til en galakse langt, langt borte så snart Disney er klar, og at han ønsker å dra nytte av det neste tiåret mens han biologisk sett fortsatt er et tiår yngre enn Alec Guinness var da han spilte i *Et nytt håp*.

«Jeg er klar når de er det. Det virker bare som om de ikke er klare, men jeg er klar for det.

«På slutten av Obi-Wan-serien går jeg ut i ørkenen; jeg har bestemt meg for å dra. Jeg har innsett at jeg ikke kan fortsette å legge press på Luke. Jeg innså at han må få sin egen barndom, så jeg overlater ham til onkel Owen og tante Beru. Og jeg vandrer av gårde... og Qui-Gon er tilbake. Og vi drar av gårde... men hvor skal vi? Og så, neste gang vi møter Obi-Wan Kenobi, er han Alec Guinness oppe i fjellene.

«Det som skjer mellom disse to øyeblikkene, er det jeg vil gjøre, og jeg vil bruke resten av karrieren min på å fortelle disse historiene. Historier, altså, serier eller filmer. Vi har god tid; jeg har ti år på meg før jeg blir like gammel som Alec Guinness. Så kom igjen, Disney!»

Det finnes offisielle historier som utforsker Obi-Wans eksil mellom hendelsene i Episode III – Revenge of the Sith og A New Hope, men bortsett fra Disney+-serien er de fleste av disse bøker og tegneserier. Så det finnes rikelig med materiale å tilpasse dersom Disney endelig ønsker å dra nytte av McGregor mens han biologisk sett er i den perfekte alderen for historiene.

Vil du gjerne se McGregor tilbake som Obi-Wan Kenobi?