Ewan McGregor sier at Disney utforsker ideer for en andre sesong av Obi-Wan Kenobi

Hvis du har håpet at Disney ville komme tilbake og fortsette å utforske Obi-Wan Kenobis historie som en del av en oppfølgingssesong for Disney + -showet, har vi noen gode nyheter for deg. I en tale på L.A. Comic Con slapp Kenobi selv, Ewan McGregor, en bombe som har drevet Star Wars fans inn i en flurry.

Han hevder at Disney for tiden utforsker ideer for en andre sesong av serien, og at han gjerne ser at denne inkluderer flere tilbakeblikk til Clone Wars som inkluderer Hayden Christensens Anakin Skywalker.

Dette ble rapportert av underholdningsjournalisten Jamie Jirak, som sier så mye i X-innlegget nedenfor.

Selv om Kenobis historie har et stoppested som vi alle kjenner godt fra Episode IV: A New Hope, er det fortsatt en periode mellom hendelsene i showet og den filmen der Jedi Knight fortsatt kan komme opp til noen problemer og fortsette å unnslippe grepet til Darth Vader og Empire.

Ville du sett en ny sesong av Obi-Wan Kenobi?