Ex-Atlus-utviklere viser frem nytt "skole-RPG" senere denne måneden

HQ

Vi forventer at det blir et veldig stort år for Persona -serien, samtidig som utvikleren Atlus forbereder seg på å feire 30-årsjubileet til den elskede JRPG-franchisen. Men fans av Persona bør helt klart forberede seg på enda mer på denne fronten, ettersom det nå er blitt avslørt at det neste prosjektet fra Compile Heart - et studio som består av flere tidligereAtlus -utviklere, inkludert medgrunnlegger og Persona -seriens medskaper Kouji Okada - vil bli presentert for verden så snart som om et par uker.

Dette har blitt bekreftet ved lanseringen av et nytt nettsted dedikert til dette kommende spillet. Vi har ikke mye å gå på om offisiell informasjon ennå, men folkene på Gematsu har oversatt en stor del av det japanske nettstedet, noe som betyr at vi har noen fristende titbits å dele.

For det første sies dette kommende prosjektet å bli beskrevet som en "school RPG" noe som tyder på at det vil ha en Persona-lignende stil. Utover dette skal Okada ha omtalt prosjektet som et "siste budskap til neste generasjon". Nettstedet bekrefter da også hvem som jobber med spillet, med Okada tilknyttet som prosjektprodusent, mens Persona veteran Tadashi Satomi tar på seg scenariooppgaver, Megami Tensei veteran Tsukasa Masuko er lydkomponist, og til slutt håndterer Ilya Kuvshinov karakterdesign.

Den offisielle avsløringen for dette prosjektet er planlagt til 29. januar, altså om nøyaktig to uker.