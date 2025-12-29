Ex-PlayStation-sjef sier det er "apokalypsen" hvis Mario dukker opp på Sony-konsoller

HQ

Ettersom Xbox kunngjør at stort sett alle spillene nå kommer til flere plattformer, enten ved lansering eller kort tid etter, og vi har sett Master Chief stå frimodig ved siden av PS5-logoen, ser det ut til at konsolleksklusivitetens tidsalder kan være ved veis ende. Det er imidlertid fortsatt mange bransjeveteraner som mener at vi bør beholde visse spill på visse maskiner. Tidligere Sony-direktør og PlayStation-sjef Shawn Layden er en slik tenker.

I podcasten Pause for Thought (via GamesRadar+) snakket Layden om hvordan bransjen er i endring, men at noen ting må forbli de samme. "Jeg synes ikke alle spill bør være konsolleksklusive", sa han. "Men jeg aksepterer det faktum at hvis du skal ha plattformselskaper, som Sony og Nintendo ... er det enormt verdifullt for merkevaren å ha sterke eksklusive spill."

"Hvis Mario begynner å dukke opp på PlayStation, er det apokalypsen, ikke sant? Katter og hunder som lever sammen. Og det samme gjelder Nathan Drake og Uncharted. De får plattformene til å synge," fortsatte Layden.

Det er et solid argument, og et mange fans har kommet med siden det virket som om Xbox hadde forlatt ideen om eksklusivitet i løpet av det siste året eller så. Det virker som om Sony og Nintendo fortsatt bryr seg mye om å ha visse spill som bare kan spilles på deres plattformer, så det er sannsynlig at de vil følge Laydens måte å tenke på i overskuelig fremtid.