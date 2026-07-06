La meg begynne med en tilståelse. Jeg elsker rally; jeg har spilt stort sett alt siden Colin McRae kom til PlayStation, og jeg har til og med stått på startlinjen selv i det svenske e-sportsmesterskapet for Dirt Rally. Jeg endte på en beskjeden 55. plass av 365 deltakere, hovedsakelig fordi jeg ikke hadde tid til å øve på etappene, men det sier noe om hvilket nivå jeg vurderer ut fra. Så da jeg startet opp « Exo Rally Championship », gjorde jeg det første enhver rallynerd gjør: Jeg prøvde å koble til rattet. Det tok et halvt øyeblikk å innse at det ikke kom til å fungere. Dette spillet er laget for en kontroller, der venstre spak styrer og den høyre styrer thrusterne for å balansere bilen i luften. Min første, litt kjetteriske tanke var at et rallyspill uten ratt ikke egentlig føles som rally. Men det er fordi dette, i bunn og grunn, ikke er et rallyspill.

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Bak spillet står det australske tre-mannsstudioet Exbleative, ledet av Jay Weston, som tidligere skapte det indie-roste Exo One, med Future Friends Games som utgiver og Unity under panseret. Det markedsføres som en «brutalt realistisk simulator» der du kjører rovere utstyrt med RCS-thrustere mellom veipunkter på prosessuelt genererte ruter. Selve ordet «veipunkter» avslører hva det egentlig er. Med sin styring med to styrespaker minner det meg mer om et motocross-spill enn et rallyspill: du følger ikke en merket rute, men kjører deg fra port til port, mens du selv leser av terrenget underveis. Tenk Dakar, tenk de tidlige MX-spillene.

Atmosfæren er helt på plass. Før hvert løp kjører du opp til startlinjen, utfører en systemkontroll og venter på klarsignal fra teamet ditt før dronene teller ned og sender deg av gårde. Det er en liten detalj, men hele ritualet viser at noen har tenkt nøye gjennom det. Mellom løpene snakker teamlederen og løpsingeniøren til deg over radioen på en måte som minner om Metal Gear Solid og Snakes codec. Og ingeniøren er ikke bare pynt – på visse etapper advarer teamet deg nemlig om meteorer som treffer bakken, komplett med posisjoner og nedtellingstimer, ettersom et nedslag kan ødelegge viktige deler og få deg ut av balanse.

En prat med teamlederen din før løpet starter, noe som minner om « Metal Gear Solid ».

Det var her jeg begikk min store feil første gang jeg prøvde spillet. Det eneste kjøretøyet du har fra starten av, er en lett, forhjulsdrevet UTV med 255 hestekrefter, som er treg, stabil og alt annet enn livlig, og i min naivitet trodde jeg at det var alt spillet hadde å tilby. Det stemmer ikke. UTV-en er et bevisst valgt startkjøretøy, designet for å lære deg hvordan du får kjøretøyet til å bevege seg fremover ved hjelp av gass og brems uten å overkorrigere med luftfjæringen. En merkelig egenskap er at den, til tross for FF-betegnelsen, reiser seg på bakhjulene og tydelig drifter bakover, noe som strider mot spesifikasjonene.

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Du låser opp resten av kjøretøyene ganske enkelt ved å fullføre kjøreskolen, der du lærer manøvrene hvert kjøretøy er i stand til å utføre. Hvis du vinner et løp eller et rally, får du absolutt ingenting i retur, siden det ikke finnes noe oppgraderingssystem og ingen varianter å bygge. Bra eller dårlig? Det kommer jeg tilbake til. EXO4 er en firehjulsdrevet maskin med litt over tusen hestekrefter som føles som en klassisk WRC-bil, komplett med dumpventil, turbolyd og betydelig mer liv i svingene. Toppmodellen er EXO6, en lettvekts sekshjulsdrevet maskin som kjører som en drøm. Med rundt 925 hestekrefter per tonn har den mer enn dobbelt så høyt kraft-til-vekt-forhold som EXO4. Nå snakker vi. Den er rask, livlig og morsom å kjøre, og fremfor alt får du tilgang til hele spekteret av luftbaserte våpen.

Så har vi MINING, monsterdumperen som føltes som en gimmick allerede på kjøreskolen. La den være. Seks tonn og en akselavstand på nesten åtte meter, ingen lufttanker i det hele tatt, og en opplevelse som et dårlig monstertruck-spill: den er skjør, treg, toppung og utsatt for å velte. Små steiner, mer som grus, er nok til å punktere den, og planetens skala føles plutselig feil, spesielt hvis du ender på ryggen, da du ligger der som en bille og må taste inn en kombinasjon på D-pad'en, i Helldivers 2-stil, for å be om redning – selvfølgelig med tidsstraff. Ikke noe for meg.

Det er når jeg tar EXO6 med til lavaplaneten Fusang at alt faller på plass. Du kan høre bilen frese mens du kjører over lavaen, aske drypper fra himmelen og skygger for synet ditt, og nå og da flyr steiner og rusk ut fra vulkanene, noe som er en ekstra ting å holde øye med. Her, med et kjøretøy som kan kjøre fremover, bakover og rotere sidelengs i luften – og ikke bare opp, ned og rulle som før – kan du sende bilen inn i nesten hva som helst og redde situasjonen i siste sekund. Det er pokker så vanskelig, men så givende når det går bra. Det er dette spillet ble laget for, og nå er jeg imponert.

Variasjonen mellom planetene gjør virkelig en forskjell. Det regner og det er tåke, varmen er kvelende, lava og meteorer utgjør en trussel, og aske reduserer sikten. Banene leker fritt med høydeforskjeller og ulike underlag, noe som gir deg den rally-aktige følelsen av å lese terrenget og hele tiden tilpasse deg.

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Kjøreskolen forbereder deg på å styre (manøvrere) spillets romfartøy.

Og så kommer bakrusen. Jeg var for rask med å uttale meg om lufttilførselen, da jeg hadde håpet at de større bilene ville være sjenerøse med drivstoffet, men du kan bare fylle drivstoff hver fjerde etappe i stedet for annenhver. Så du må holde igjen enda mer enn jeg hadde trodd, og besetningsmedlemmene dine maser stadig på deg om å spare drivstoff og bare bruke det i en nødsituasjon. Det er en mekanikk utvikleren tydeligvis ønsker å holde fast ved, og ja, Ultra-Torque Wheels-systemet demper dette ved å gi pitchkontroll utelukkende via gass og bremser (gass på og nesen stiger, brems og den dykker), noe som sparer luft. Men kjernen i problemet forblir.

Min ærlige mening er at balansen ville ha hatt godt av mer lett tilgjengelig luft. Det er en så stor del av det som gjør spillet morsomt, og spillet blir bare vanskeligere og mindre tilgivende jo lenger du kommer. Verdensforbundet for asketer og sadomasochister vil uten tvil rose det akkurat slik det er, men en vanlig, stakkars spiller med en oppmerksomhetsspanne på tretti sekunder vil kanskje ikke orke å starte på nytt femten ganger bare for å komme seg rundt den første banen. Litt mer drivstoff til gassjusteringene og hyppigere pitstopp ville ha gjort susen.

Hovedmekanikken er skader og reparasjoner, ikke tilbakespoling. Det finnes ingen tilbakespoling som i Forza – hvis du krasjer, må du leve med konsekvensene, og på høyere vanskelighetsgrader kan du ikke engang starte rallyet på nytt. Derfor kaller jeg det «Dark Souls» blant racingspillene, der du hver gang du velger å satse, må veie risikoen opp mot belønningen. Mitt råd er å slå på omstartfunksjonen, fordi du må kunne trene deg opp for å bygge opp din egen referansebank. Vanskelighetsgraden på 94 prosent er et skikkelig «sweet spot»: akkurat den rette balansen som får deg til å jobbe hardt og ta risikoer for å komme på pallen.

Banedesignet er solid. Hver etappe har åtte løp, og progresjonen er logisk; de første er en lek, mens de senere krever fem til ti omstarter for å finne de riktige linjene. En morsom detalj er at banene bruker banking, noe som betyr at terrenget skråner inn mot svingen. Det verste er oppoverbakke-svingene, for selv de tyngre bilene føles som en båt som bruker hundre år på å svinge. Jeg er imidlertid i tvil om oppsettet. Utvalget av innstillinger er enormt, men jo mer jeg tukler med innstillingene i forhold til standardinnstillingene, jo verre blir det. Hvis du hever kjørehøyden, forskyves tyngdepunktet så mye at bilen nesten velter, og under en måneutfordring senket jeg faktisk bilen i stedet for å kunne svinge i det hele tatt, hvorpå den nesten ikke-eksisterende tyngdekraften slengte meg flere titalls meter opp i luften og førte til at fjæringen slo i bunn. Standardinnstillingen er ganske enkelt et balansert «sweet spot», og det er mer simulator-dybde på papiret enn det som føles intuitivt i praksis.

Her ligger spillets store spørsmål. Når du har fullført alle rallyene, hva gjør du da? Det er fire kjøretøy, ingen varianter, ingen oppgraderinger og overhodet ikke noe oppgraderingssystem. Ingen dopaminrus som lokker deg videre. På en måte er det faktisk forfriskende, siden du aldri blir tvunget til å utføre kjedelige oppgaver bare for å nyte det du kom for, men det betyr også at det eneste som holder deg hekta, er gleden ved selve kjøringen. Fler spillermodus hjelper bare i begrenset grad: så vidt jeg kan se, må du slå deg sammen med venner som eier spillet, siden det ikke finnes noen matchmaking. Du kan jakte på gode online-tider og bygge baner i baneditoren for å dele med venner, men det er ingen langsiktig tiltrekningskraft.

Her har vi spillets morsomste bil (EXO6), som er i ferd med å bli kjørt ut til inspeksjon før start.

Lyden er under gjennomsnittet. Motorlydene er ikke imponerende: UTV-en og MINING gir meg ikke den spenningen, EXO4 har litt karakter med sin dumpventil og turbo, og EXO6 høres helt greit ut, som en rask, men mistenkelig miljøvennlig racerbil. Dette kommer fra en fyr som pleide å lytte til motorsykkellyder på CD-ene som ble delt ut av motorsykkelmagasinene, så jeg vet hvordan karakter bør høres ut, og dette er flatt. Mannskapets robotstemme tar seg av GPS-en og kjøretøyets status, og roper for det meste ut avstander, skader og lavt drivstoffnivå, mens musikken i menyene og før løpene er desto mer stemningsfull.

Grafikken er helt grei. Banene er ikke akkurat livlige, men de fyller sin funksjon med god variasjon, og bilene beveger seg på en måte som inspirerer tillit og gir en følelse av fysikksimulering.

Og så er det den nerdete biten. Å kalle det en ekte simulator er å strekke det litt langt, når en forhjulsdrevet bil reiser seg på bakhjulene og standardoppsettet er den eneste måten å unngå å velte på. Det er litt som å bowle med banesikringer: så lenge du ikke forstyrrer balansen, ruller det fint av gårde, men friheten er en illusjon. Forresten ble jeg døpt Juha Koski i spillet, og nei, studioet er ikke finsk, det holder til i Adelaide, men det er en fin hilsen til rallyets «Flying Finns».

Nå til det faktiske spørsmålet jeg lovet å avklare: kan en forbrenningsmotor gå på en fremmed planet uten oksygen? Svaret er nei. En standard forbrenningsmotor trenger oksygen som oksidasjonsmiddel, og på Månen – der spillet selv oppgir at lufttettheten er null – finnes det ikke atmosfærisk oksygen å brenne med. Den måtte ha med seg sin egen oksidasjonsmiddel, akkurat som en rakett, bare for å kunne bevege seg, og i et vakuum sprer lyden seg uansett ikke utover. Spillet demper riktignok motorlyden på Månen (en fin liten detalj), men rumlingen er fortsatt der. For et spill som kaller seg brutalt realistisk, er det en liten, ubetydelig feil, med et glimt i øyet.

Jeg er virkelig imponert over at et studio med bare tre personer har klart å sette sammen hele denne pakken til en original og innovativ tilnærming til rally. Det er i spillopplevelsen det virkelig skinner gjennom: kjøreopplevelsen og mekanikkene som løfter spillet, spesielt i EXO4 og EXO6. Deres største feil, slik jeg ser det, er å gjemme de morsomste verktøyene bak en gjerrig drivstoffmåler og presentere dem som nødutstyr. Det er et høyere nivå å nå her, men spillet klarer ikke helt å nå helt frem.

Verdien ligger nesten utelukkende i opplevelsen av å spille spillet, siden gjenspillingsverdien er svak. Hvis du har noen ekstra pund og har lyst til å prøve noe unikt, som en døgnflue som med litt flaks kanskje overlever en uke, så er dette spillet for deg. Hvis du leter etter noe du kan holde fast ved på lengre sikt, er dette sannsynligvis ikke det rette. Det eneste som kanskje kan forlenge levetiden, er hvis det skulle oppstå en e-sportsscene rundt spillet, men det anser jeg som usannsynlig. Riktignok finnes det et ratt og et førstepersonsperspektiv, men begge deler er for upraktiske til å støtte en konkurransescene: å styre thrusterne med rattet er en bragd i seg selv; førstepersonsperspektivet er feil når bilen gjør en trippel salto og du prøver å redde landingen, og fremfor alt kjører du saktere på den måten.

En planet som kan føre til et hett temperament.

Fotnote: Denne anmeldelsen er basert på versjonen jeg spilte frem til midten av juni. Siden testperioden har spillet fått to oppdateringer (15. og 25. juni) som tar for seg flere av mine innvendinger, blant annet forbedrede kjøretøylyder og nye UTV-motorlyder, en ny nettleser for rally med filtre for å finne løp, samt muligheten til å tilpasse regler som for eksempel omstart uavhengig av vanskelighetsgrad. Jeg har ikke testet disse oppdateringene, så denne anmeldelsen gjenspeiler spillet slik det var før.