Exobornes sci-fi-setting vil være både "troverdig" og "realistisk"

Alle eventyrspill foregår et sted, og troverdigheten til dette stedet er ofte det som avgjør om spillet blir vellykket eller ikke. Hvis utviklerne ikke klarer å overbevise, vil det falle flatt fordi trangen til å utforske og bli kjent med verden vil lide, mens en virkelig interessant spillverden i noen tilfeller kan få oss til å unnskylde middelmådig spilling for å få se mer av et spennende og spektakulært sted.

ExoborneGamereactor, utviklet av det svenske selskapet Sharkmob AB, er et taktisk ekstraksjonsskytespill med et sci-fi-tema som foregår i et fremtidig USA herjet av ekstreme naturkatastrofer. David Caballero fra Gamereactor Spania fikk muligheten til å snakke med lore master Jimmy Wilhelmsson under Gamescom, og han fortalte oss om arbeidet med å skape en engasjerende verden :

"Først og fremst foregår Exoborne i Amerika, det sørøstlige Amerika, som er revet fra hverandre av ekstreme naturkrefter. Så det er egentlig det som er oppdraget, å bygge et Amerika som folk kjenner igjen, men som likevel ikke er vår verden. Det er et alternativt univers."

Han forklarer utfordringene med å gjøre det overbevisende i en verden med direktesendte tjenester, som vanligvis ikke har en lineær fortelling, og sier at denne spesifikke verdenen stort sett er avhengig av at du har en exo-rigg:

"Så exo-riggen spiller virkelig hovedrollen her. Det er også det du utvikler deg med i historien. Du utvikler deg ikke, som i mange andre spill, med karakterferdighetene dine, talentene dine eller karakterklassene dine. Det er selve ekso-riggene du utvikler. De spiller hovedrollen, og det er også slik vi bruker dem i verdenen. Så de er veldig knyttet til verden."

Han fortsatte med å forklare hvordan de jobber for å få denne sci-fi-verdenen med naturkatastrofer og ekso-rigger til å føles jordnær og troverdig:

"Vi har bygget Colton County som et sted der du virkelig kan føle at du befinner deg i det sørøstlige Amerika, og etter at det har blitt revet fra hverandre av kollapsen. Så mange av tingene, som gatekjøkkenene, brannstasjonene, politistasjonene, sheriffstasjonene, alt dette peker mot en veldig sammenhengende verden der du faktisk føler at, ja, jeg er i Colton County.

"Det kunne ha eksistert. Det kunne ha vært der noen jeg kjenner vokste opp eller hva som helst. Og den sammenhengende følelsen gjør det hele troverdig og gjør til slutt spillerens fantasi mer realistisk, tror jeg. Det handler mer om de små miljødetaljene som spillerne kommer til å føle og finne rundt seg, enn om noe som er veldig direkte."

Hvis du vil sjekke ut hvordan Sharkmob AB har lykkes med å skape en spennende verden, bør du benytte anledningen til å prøve den ut på Playtest, som varer mellom 16. september og 7. oktober. Hvis du vil delta, kan du gå inn på Steam og melde din interesse allerede i dag.

Se hele videoen nedenfor.