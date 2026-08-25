Exodus avslører utgivelsesdato i 2027 og, enda viktigere, en blekksprut i en mech-drakt

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Exodus, det historiedrevne sci-fi-skytespillet som ble annonsert under The Game Awards 2023 av Matthew McConaughey (som gir stemme til hovedpersonen), har endelig fått en utgivelsesdato. En ny trailer vist på Gamescom avsluttet med den eksakte datoen, 7. april 2027, og spillet blir umiddelbart et av de mest etterlengtede spillene neste år, og utvilsomt et av dem med de mest originale historiene...

Den nye traileren for « Exodus fokuserte på en ny karakter, Salt, … en blekksprut som kaster seg inn i kampen i en mech-drakt. Spillet vil ha en sterk fortelling og originale spillmekanismer, hovedsakelig en tidsutvidelsesfunksjon inspirert av «Interstellar». Historien er skrevet av BioWare-veteranen Drew Karpyshin, som vi nylig snakket med på Celsius.

Exodus Spillet utvikles av Archetype Entertainment, et studio grunnlagt av andre BioWare-veteraner, og utgis av D&D-forlaget Wizards of the Coast.