Mass Effect-skapernes Exodus kommer i 2027 og ser stadig bedre ut

Archetype Entertainments kommende RPG Exodus ser ut til å tilby den nøyaktige hiten Mass Effect-fans trenger etter mangelen på romfartseventyr i det siste. Men hvis du håpet at du kunne se det i løpet av de neste 12 månedene, har vi dårlige nyheter.

Den nye Exodus -traileren inneholder en fortellerstemme fra Matthew McConaughey, som vil fungere som vår hovedpersons mentorfigur i spillet. Vi fikk også en god titt på mange romvesener, menneskelige følgesvenner, endrede bjørner og mer i spillet.

Exodus vil ikke møte et utgivelsesvindu i 2026 som vi trodde, men i stedet kommer det tidlig i 2027. Det betyr at det unngår det som allerede ser ut som et fullpakket år, men det vil heller ikke være i våre hender før om et år og litt til.