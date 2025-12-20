Exodus brukte ikke generativ AI i utviklingen, bekrefter Archetype medstifter

HQ

AI og generativ AI-bruk i spill blir et stadig hetere tema, men en kommende utgivelse som ikke har noen planer om å bruke teknologien i utviklingen, er Exodus. Til tross for at spillverdenen inneholder utrolig teknologi, ønsker Archetype Entertainment å bruke menneskelige talenter for å gi liv til den.

Det er i det minste ifølge medstifter Chad Robertson, som snakket med Eurogamer om AI-bruk i spillet. Først og fremst bekreftet han at Matthew McConaugheys stemmelinjer er helt innspilt av ham personlig. "Alt som er i Exodus - 100 prosent av det som er i Exodus - er skreddersydd VO-innspilling bare for oss," sa han. "Han har en helt egen avtale med Elevenlabs, som tilfeldigvis er et av de mest fremtredende verktøyene for generering av AI-stemmer, og som brukes av andre videospillselskaper. Slik at folk kan utnytte stemmen hans på en annen måte i ikke-skreddersydde VO-økter."

"Når det gjelder spillet, har vi ikke planer om å bruke generativ AI for noen elementer i det," fortsatte han. "Men vi forbeholder oss retten til å endre det hvis ting krever det for å få spillet til den kvaliteten vi trenger, eller den tidslinjen eller det budsjettet vi trenger. Men det er ikke planen vår for øyeblikket."

Exodus er for øyeblikket planlagt utgitt tidlig i 2027. Foreløpig har Archetype ingen planer om å bruke kunstig intelligens, men kanskje kan teknologien hjelpe til i fremtidige prosjekter, så lenge det ikke går ut over skaperne.