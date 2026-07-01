Exodus dropper den vanlige karakterredigereren for å gi Jun «et mer gjennomført utseende»

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Det har gått noen uker siden Archetype Entertainment ga oss en utvidet titt på spillopplevelsen i Exodus, og selv om vi så langt er ganske imponert over det som ser ut som et Mass Effect-lignende spill som vil stille sulten vår inntil BioWare endelig bringer oss tilbake til sitt sci-fi-univers, er det noen spørsmål fansen har. Spesielt etter den utvidede spilldemonstrasjonen kom det mange spørsmål om karakteropprettelse og tilpasning.

I Exodus kan du spille som enten en mannlig eller kvinnelig versjon av hovedpersonen Jun, litt på samme måte som kommandør Shepard i Mass Effect. I motsetning til ME vil du imidlertid ikke kunne få Jun til å se helt annerledes ut. Som Archetype forklarte i et nylig innlegg på Discord, ønsker studioet å være «åpent og ærlig» overfor spillerne om at spillet ikke vil tilby tradisjonelle verktøy for karaktertilpasning.

«Dette har vært en lang reise, og underveis tok vi en kreativ beslutning om å skape en mer definert karakter. Våre tilpasningsfunksjoner er fokusert på utvalgte alternativer fremfor en fullstendig glidebryterbasert karakterbygger. Dette betyr at Jun vil ha et mer fastlagt utseende, med alternativer som inkluderer frisyrer, ansiktshår, hårfarge, øyenfarge, sminke og tatoveringer,» står det i innlegget.

Det loves at tilpasningsalternativene som finnes, vil bli vist i løpet av de neste månedene, men vi vil ikke kunne gå helt amok med utseendet til Jun. Med tanke på hvor mye performance capture som er brukt i « Exodus », er dette forståelig, og i det minste får vi fortsatt muligheten til å tilpasse noen aspekter av karakteren. Men hvis du ikke liker hvordan Jun ser ut akkurat nå, bør du heller venne deg til det før « Exodus » slippes tidlig neste år.