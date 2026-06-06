Exodus Forhåndsvisning av spillet: Tar sci-fi-rollespill tilbake til en emosjonell kjerne

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Å få folk til å bry seg om verdenen din, karakterene dine, valgene de tar for å påvirke begge deler, er en vanskelig oppgave. Bare de beste kan få deg til å sette spillet på pause, legge fra deg kontrolleren og knipe hendene for ansiktet når du blir tvunget til å ta det som føles som et umulig valg. Heldigvis for Exodus har folkene som jobber med spillet flere tiårs erfaring med å ta lignende avgjørelser, i noen av de beste rollespillene vi har sett. Ambisjonen med spillet er på en måte enkel, i hvert fall ut fra det vi hørte i en presentasjon ledet av spillets regissør Chris King. Det er å ta oss tilbake til en tid der emosjonell påvirkning var kjernen i alle deler av et rollespill. Jeg sier enkelt fordi det kan oppsummeres i en setning, men dette målet kommer til å bli vanskelig å få til, akkurat som det var tidligere.

Det er fortsatt usikkert om Exodus når sine mål, for det vet vi ikke med sikkerhet før neste år, når spillet lanseres, og vi kunne i hvert fall ikke finne ut av det ut fra en 20-minutters spilldemo fortalt av King. Demoen var hands-off, så noen tanker om følelsen av spillingen, eller hvor tilfredsstillende det er på pinnene, må vente til en annen dag. Dette var mer en detaljert introduksjon til spillet, mens tidligere har de fleste av Exodus 'teasere fokusert utelukkende på historien om verdenen vi vil bo i.

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Som du kanskje allerede vet, spiller vi i Exodus som Jun Aslan, en karakter som kan være mann eller kvinne, avhengig av hva du foretrekker. Vi har knapt sett noe av den kvinnelige Jun i offisielt materiale, noe som mildt sagt er interessant. Det er ukjent hvor mye du kan tilpasse spillerkarakteren, om de er som Commander Shepard i så måte eller ikke. Som sønn/datter av en berømt oppdagelsesreisende får Jun ansvaret lagt på sine skuldre fra fødselen av, og den vekten blir enda tyngre når de får i oppgave å ta med seg et sammenrasket team på tvers av galaksen for å redde hjemplaneten Lidon fra en råte som kan fortære teknologien som gjør planeten beboelig. Fine, tydelige innsatser som gir oss et ankerfeste i handlingen, noe vi alltid kan tenke tilbake på når vi skal ta beslutninger.

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Avgjørelser kommer i alle former og størrelser i Exodus. I stor grad ser de ut til å være formet rundt dette spillets versjon av Paragon/Renegade- eller Light Side/Dark Side-systemet. Du spiller enten som en godgjørende Paladin eller en skurkaktig Immortal. Disse begrepene gir litt mer rom for tolkning enn de nevnte systemene, og vi håper at de ikke bare koker ned til gode og onde avgjørelser. Det finnes også avgjørelser som vil påvirke forholdet ditt til kameratene dine, og vi så et godkjenningssystem dukke opp i øvre venstre hjørne av skjermen etter at Jun bestemte seg for ikke å blåse en gjeng potensielt onde forskere ut av en luftsluse. Det er beslektet med det du ser når en karakter godkjenner eller ikke godkjenner et valg du tar i Baldur's Gate III, for eksempel. Igjen, det er vanskelig å si hvor intrikate disse systemene er på et øyeblikk, men de er der, og gir et ekstra lag av innlevelse og emosjonell tilknytning til troppskameratene du blir kjent med og muligens romantiske i løpet av spillet. Det er imidlertid verdt å merke seg at du ikke kan romanse med den følende blekkspruten Salt. Hvorfor i det hele tatt bry seg?

Akkurat som i Mass Effect kommer vi til å knytte oss til følgesvennene våre, uansett om vi blir romantisk involvert med dem eller ikke i løpet av løpeturene våre i Exodus. Følgesvennene er varierte, og det er en unik detalj at ikke alle er tilgjengelige for å hjelpe deg i kamp bare fordi de er med i spillets historie. Din oppvåknede ulvekammerat Houston og Matthew McConaugheys karakter C.C. Orlev, for eksempel, ser ikke ut som om de kommer til å dele ut annet enn visdomsord og en og annen oppgradering her og der. Det jeg i det minste vil si om de menneskelige følgesvennene, er at mange av dem balanserer på grensen til å ha den uhyggelige, overdrevent realistiske følelsen du får i disse dager med AAA-spill som ønsker å få menneskene til å se mer menneskelige ut enn noensinne. Det er noen seriøst imponerende bilder i Exodus, spesielt med modelleringen. Animasjonene av dialogmunnene er veldig sterke, men jeg er bekymret for at noen av designene beveger seg mot det uhyggelige i jakten på realisme.

Spillmessig var det litt vanskelig å identifisere kjernen i Exodus. Det ble ikke gjort klart under demoen hvor mye tid vi skulle tilbringe om bord på skipet vårt, i hovedverdenen Persepolis (som i stor grad er spillets Citadel), og hvor ofte vi skulle kjempe mot fiender. Men vi fikk en titt på alle disse tingene hver for seg, og spesielt kamp virker som en viktig forbedring i forhold til tidligere sci-fi-rollespill. Det er et stort og velkomment fokus på stealth, slik at vi kan gjøre mer enn bare å bytte mellom hagler, rifler og pistoler når vi meier ned forskjellige romvesener. Jeg håper på en full melee-bygning ved lansering, ettersom Archetype sa at det er mange byggemuligheter via ferdighetstrærne. Følgesvennene gjør seg bemerket i kamp, og vi kan gi dem ordre om å bruke spesifikke evner på fiender. Det kan bedøve dem i en kort periode, gi stor sprutskade eller gi andre fordeler i kamp. Det kan kanskje bare sees på som en støttende del av et rollespill som dette, men Exodus' kamp ser morsom og prangende nok ut til å holde deg interessert mellom de filmatiske kulissene.

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Kartene består ikke bare av korridorer som leder til ulike skytesegmenter, for vi kan bruke våre spesielle reisendekrefter til å bygge broer og lage kasser vi kan klatre opp i, og senere i historien vil vi oppgradere en hanske som gir oss tilgang til enda flere traverseringsalternativer. Forhåpentligvis betyr dette at vi ikke bare får mange hemmeligheter å oppdage på planetene, men at vi også får en grunn til å besøke stedene på nytt når vi er ferdige med dem i hovedkampanjen.

Mye av Exodus ser ut som et oppgradert Mass Effect, med de fleste av de vennlige romvesenene erstattet av oppvåknede dyr. Jeg fikk lyst til å gå gjennom originaltrilogien igjen bare av å se den, men hvis det er én ting som virkelig skiller den fra inspirasjonen, så er det tidsdilatasjonsmekanikken. Dette er ikke en konstant, dynamisk faktor i spillet, men i viktige øyeblikk i historien blir vi tvunget til å velge hvor mye tid vi mister og hvem vi tilbringer den med. Exodus' versjon av en fjern fremtid viser at tiden fungerer forskjellig i ulike deler av verdensrommet, og at noen timer tilbrakt på én planet kan bety år eller tiår et annet sted. Det vil kanskje skuffe noen å høre at Exodus ikke velger at dette skal være en konstant kilde til bekymring, men valget om at tidsutvidelsen skal være sentrert rundt noen få kjerneøyeblikk høres ut som om den vil være mye mer virkningsfull når den dukker opp, og at den kan ha reelle konsekvenser for deg, dine følgesvenner og verden.

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Jo mer jeg ser av Exodus, jo mer begeistret blir jeg over de høye ambisjonene, men jeg er også bekymret for om det kan leve opp til dem. Det er ikke nok for Exodus å bare være en retur av Mass Effect-lignende sci-fi-rollespill, ettersom vi har andre konkurrenter på vei inn i det området nå. Det er ikke nok for oss å ha noen anstendige kamper hvis historien er svak, slik Dragon Age: The Veilguard beviste. Chris King har sagt at Exodus er prosjektet han har ventet i mer enn ti år på å lage, og det føles virkelig som om det hviler en slik tyngde på skuldrene. Det burde ikke være opp til ett spill å støtte fremtiden til en sjanger, men med Exodus føles det som om det godt kan være tilfelle.