Exodus Gamescom-forhåndsvisning: Endelig får vi prøve Archetype Entertainments sci-fi-rollespill

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Jeg har fulgt med på « Exodus en stund nå. Som en langvarig Mass Effect-fan holder jeg meg oppdatert på alle spillene som prøver å gjenopplive følelsen av den gamle gløden. Fokus på historiefortelling gjennom følgesvenner, en fortelling vi selv kan forme, og miljøer som føles rike og detaljerte å utforske. Exodus hadde tydeligvis mye av dette på plass allerede fra trailerne og presentasjonene vi har sett tidligere, men på Gamescom ble støttehjulene fjernet, og vi fikk vår første praktiske opplevelse med spillet.

Vi ble kastet rett inn i et oppdrag som dreide seg om den enorme forsvarsplattformen Khonsu. En gang bebodd av sovende, automatiserte forsvarssystemer samt gigantiske, våkne frosker, har den nå blitt overtatt av leiesoldater, og vi drar av gårde for å prøve å ta ned lederen deres. Dette fungerer som en flott introduksjon til mange av systemene i Exodus, fikk vi vite av utviklerne etterpå, siden det kombinerer mye actionfylt spill med noen interessante måter å vise frem hva slags person du ønsker at hovedpersonen Jun Aslan skal være.

Selv om jeg vet at den valgbaserte fortellingen vil utgjøre en stor del av Exodus, og jeg var glad for å se hvor mange avgjørelser jeg fikk ta i en kort, én times demo, er det mulig å få et inntrykk av hvordan en historie kan utforme seg gjennom en lang trailer eller presentasjon. Det er ikke tilfellet når det gjelder spillopplevelsen med kontrollerne. Hvordan skyting, kamp og bevegelse i Exodus fungerer, vil være avgjørende for om dette er et spill du må kjøpe og spille selv, eller et du bare kan legge til i en samling av filmsekvenser. Jeg hadde mine tvil etter å ha sett trailerne, men etter å ha spilt spillet kan jeg si at spillopplevelsen fra øyeblikk til øyeblikk er nesten overraskende god. Skytingen er rask og morsom, og de ulike modusene på Recycleren din er varierte nok til at du kan prøve ut en rekke ulike tilnærminger til et møte. Evnene og gadgetene dine er supermorsomme å bruke, akkurat som ferdighetene til følgesvennene dine. Enkelt å lære, masse moro å spille – kampsystemet virket ikke som det dypeste jeg spilte på Gamescom, men det er fortsatt et av de mest minneverdige.

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I pausene mellom å sprenge roboter og leiesoldater i stykker med mine futuristiske våpen, fikk jeg sjekket ut spillets ferdighetstre. Det minnet meg umiddelbart om de forgrenede ferdighetsveiene i Skyrim, og ut fra det jeg fikk med meg i intervjuet med utviklerne av « Exodus, er spillet ment å være ikke bare en hyllest til «Mass Effect», men til alle rollespillene vi har elsket de siste årene og tiårene. Du kan plassere ferdigheter i ett av tre trær, og blande og matche for å få din versjon av Jun til å føles helt unik. Mange ferdigheter var allerede valgt ut til demoversjonen, men jeg fikk et raskt overblikk over hele utvalget av trær da jeg hadde sjansen, og var glad for å se at disse ikke bare er alternativer for å gi karakteren din meningsløse bonuser til bestemte typer våpen eller evner. I stedet får du ferdigheter som virkelig kan endre spillestilen din, noe som gir valgene dine en tyngde utover de åpenbare narrative avgjørelsene.

Bevegelsene i Exodus viste seg også å være like morsomme som de ser ut i trailerne. Å finne skjulte områder på et kart og utforske dem var en strålende måte å legge til ekstra lag i et oppdrag på, slik at du ikke bare føler at du følger et fast spor fra det ene store historiske øyeblikket til det neste. Jeg hadde kanskje gjerne sett noen gåter eller utfordringer i miljøet som tok mer enn et sekund å løse, men de kommer sikkert senere i spillet. Dette var en strømlinjeformet smakebit av den totale opplevelsen, og det ville sannsynligvis ikke ha gitt det beste inntrykket hvis spillerne hadde sittet fast i en gåte i 30 minutter av sin times spilletid. Det var heller ikke så merkbart at omgivelsene ikke utfordret deg, hovedsakelig på grunn av det vakre nivådesignet og miljøgrafikken. Omgivelsene rundt Khonsu var ofte fantastiske, og jeg måtte mer enn én gang la meg rive med av en E3-demo-lignende panorering av nivået, spesielt da vi begav oss ut i rommets mørke avkroker.

Det trengte egentlig ikke å overbevise meg, men * Exodus * imponerte absolutt med mange av elementene jeg kanskje var litt mer skeptisk til før jeg fikk prøve spillet selv. Med tanke på at fokuset ligger på den forgrenede historien og sci-fi-verdenen, trengte ikke skytingen og bevegelsene å være så morsomme som de er, og likevel syntes jeg begge deler var ekstremt tilfredsstillende i den korte tiden jeg tilbrakte i Exodus. Likevel er det fortsatt noe som holder meg tilbake fra å gi meg helt hen til begeistringen, og det er hovedpersonen vår. Jun Aslan... Jeg er rett og slett ikke sikker på om han appellerer til meg ennå. De begrensede mulighetene for karakteroppretting hjelper ikke, men generelt sett (i hvert fall når det gjelder den mannlige versjonen av karakteren) er jeg redd for at han ikke skiller seg ut på samme måte som Shepard gjorde. Dialogen hans er litt ensidig, og selv om det finnes ulike måter å spille karakteren på, er jeg ikke sikker på om det er nok narrativ frihet til å virkelig satse alt på å være galaksens største skurk eller helten. Igjen, jeg har ikke brukt mye tid på spillet, men jeg er bekymret for fyren jeg skal følge gjennom hele spillet.

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Når vi ser bort fra noen betenkeligheter med hovedpersonen, er jeg mye mer spent på * Exodus * etter å ha spilt det enn jeg var før jeg satte meg ved kontrollerne. Skuddvekslingene er spektakulære og morsomme, bevegelsene blir utrolig oppslukende takket være upåklagelig grafikk, og det unike universet Archetype har skapt ser mer innbydende ut enn noensinne. Hvis resten av spillet er like morsomt som denne Khonsu-demoen, har vi noe å glede oss til neste april.