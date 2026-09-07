Exodus’ oppdrag om tidsutvidelse er basert på reell vitenskap

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Exodus Det er ikke bare et kult navn på Archetype Entertainments sci-fi-RPG. Navnet er hentet fra de viktigste oppdragene du vil bli sendt ut på, kalt «Exoduses». Disse er ikke bare sentrale oppdrag på grunn av deres narrative betydning, men de vil også ha store konsekvenser for historien, fordi det er her vi får se Exodus' tidsutvidelsesmekanisme komme til sin rett.

I et « Exodus-oppdrag forlater du hjemmesystemet ditt for å besøke fjerne planeter, og som narrativdirektør Drew Karpyshyn forklarte i et intervju med Gamereactor på Gamescom, er det reell vitenskap som underbygger tidsfenomenene som finner sted i disse oppdragene. «Selv om reisen kan ta mange, mange år, vil tiden gå saktere for deg fordi du reiser svært nær lysets hastighet. Og dette er et fenomen som finnes i den virkelige verden. Det er et reelt vitenskapelig fenomen», sier Karpyshyn.

Det kan ha gått dager eller uker for Jun og gjengen, men hjemme på din egen verden kan det ha gått flere år. NPC-er kan eldes og forsvinne helt, og vi vil merke forandringen tydelig når vi kommer hjem. Derfor er oppdragene i « Exodus «viktige vendepunkter i historien, så du må virkelig forberede deg på dem.»

For Karpyshyn handler mye av spillet om at vi forbereder oss på disse ekspedisjonene ut i det fjerne rommet. Vi må samle våre allierte, våre ressurser og vår dynasti, slik at hvis «ting går av sporet», som Karpyshyn beskriver, ikke kommer tilbake til en ruin.

Hele intervjuet vårt om Exodus finner du nedenfor, og du kan lese våre inntrykk fra hands-on-testen her.