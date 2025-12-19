Exodus studioets medgrunnlegger trekker seg under Hasbros lederskifte

HQ

Det er en spennende tid å være en Dungeons & Dragons-fan. Baldur's Gate III har gitt IP-en nok selvtillit til å gå mot stjernene. Vi har Warlock som kommer i 2027, og et uannonsert prosjekt fra Stig Asmussens Giant Skull som foregår i fantasiverdenen. Men fra Wizards of the Coast og Hasbro kommer en ganske urelatert IP i Exodus.

Hva har disse to å gjøre med hverandre, foruten det faktum at Wizards of the Coast hjelper til med å publisere Exodus? Jo, i det som ser ut til å være en litt tilfeldig lederutskiftning rapportert av Bloomberg, får Wizards en ny sjef for Digital Ventures, og en medstifter av Exodus utvikleren Archetype Entertainment går av.

Blizzard-veteran og Dreamhaven-medstifter Paul Della Bitta tar over Digital Ventures hos Wizards of the Coast, og jobber under president John Hight, som også er en Blizzard-veteran. Digital Ventures er den divisjonen som er tettest knyttet til videospillprodukter laget av Dungeons & Dragons-produsenten.

James Ohlen, Archetypes medstifter, trer til side ettersom det antas at hans arbeid føltes fullført, og han overlater lederrollen til resten av teamet. Ohlen skifter også fokus andre steder hos Wizards of the Coast, først og fremst i bord-RPG-produktene AKA D&D.