Exodus-utviklerne snakker om Mass Effect-inspirasjon, spillstiler og mer i ny Q&A-video

Mens fans av sci-fi-action-RPG kanskje har vært sultne en stund, ser det ut til at vi snart kan spise skikkelig godt. Både Exodus og The Expanse: Osiris Reborn ser ut til å klø den Mass Effect-kløen, og en ny dev Q & A-video fra det førstnevnte spillet har gitt oss litt sårt tiltrengt innsikt i viktige detaljer.

Archetype Entertainment sin medstifter og daglig leder Chad Robertson og spillregissør Chris King snakker lenge om spillets inspirasjonskilder, stealth-systemer, fiendens variasjon og mer i videoen du kan sjekke ut nedenfor. Vi vil ikke gå inn på alle detaljene, men som du kan forvente bærer utviklerne hjertet på ermet når det gjelder inspirasjon, og avslører Mass Effect som en viktig kilde. Men de har også sett på spill som Metroid Prime og Horizon-serien for inspirasjon til kamp, utforskning og puslespill.

Vi fikk også bekreftet at Exodus er tilgjengelig på ønskelisten nå, og hvis du går til spillets butikkside kan du sjekke ut en rekke nye skjermbilder og nøkkelbilder. Flere avsløringer er planlagt senere på året, og kanskje vi endelig kan se en fast utgivelsesdato knyttet til dette spennende RPG. The Game Awards kan bare være det perfekte stedet for en slik kunngjøring.