Exodus virker som et nytt Mass Effect i gameplay-trailer

HQ

Archetype Entertainment, et studio grunnlagt av tidligere Bioware-utviklere og andre svært talentfulle spillskapere, bestemte seg for å avduke sitt første spill, Exodus, på fjorårets The Game Awards. Geoff Keighley og gjengen ga oss ingen oppdatering i år, men det har ikke hindret det ambisiøse studioet fra å gi oss noe virkelig spennende før vi går inn i 2025.

Jeg snakker ikke om noen manipulerte skjermbilder, vag informasjon eller noe sånt her. Archetype har gitt oss den første spilltraileren for Exodus, og det er umulig å ikke sammenligne det med Mass Effect. Å reise gjennom en mystisk galakse fylt med et bredt utvalg av skapninger, elskede skuespillere (ikke bare Matthew McConaughey), bruke spesielle krefter med høyre hånd, utforske skjulte områder og mer. Topp det hele med smidigere kamper og måter å komme seg fra A til B på, så er det helt klart at Exodus er et spill enhver Mass Effect-fan bør holde et øye med.