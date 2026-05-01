Exodus viser frem dialog med følgesvenner i ny spillsekvens

Archetype Entertainments Exodus ligner kanskje mye på Mass Effect, men det tar skritt for å sikre at det hever romopera-RPG-sjangeren litt. For eksempel får vi ikke bare dialoger med følgesvennene på navskipet vårt, men vi kan også få noen stille øyeblikk med dem i løpet av oppdragene.

I et nytt spillklipp ser vi karakteren vår samhandle med Phaedra, en kampkammerat som er blind og bruker teknologi for å se rundt henne. I klippet nedenfor vil dialogalternativene forgrene seg foran deg etter hvert som samtalen skrider frem, slik at du får en mer ekte følelse av de små samtalene du har med følgesvenner som dette.

Dette er bare en forsmak på mer som kommer, ettersom Exodus vil få en mye mer inngående presentasjon i sommer, sannsynligvis på Summer Game Fest. Det er en stund igjen til spillet lanseres tidlig i 2027, men for hver gang vi får se mer av det, ser det ut til at Mass Effect-fans snart kan få tilfredsstilt sin sci-fi-rollespillhunger.