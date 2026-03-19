Exodus viser frem skyting og grappling i sin første gameplay-trailer

HQ

Archetype Entertainment's Exodus kan ha hoppet fra en sen 2026-utgivelse til en i begynnelsen av 2027, men spillet har fortsatt sci-fi RPG-fans utrolig hyped. Ser ut til å skrape Mass Effect-kløen vi har hatt så lenge, og spillets første spilltrailer var ikke redd for å vise frem en lignende følelse som de klassiske BioWare-spillene.

Det er tydelig å se at Exodus sikter mot mer prangende, slagkraftig kamp, men i traileren ser vi raske dekningsendringer, imponerende effekter og mye mindre av en statisk følelse fra gamle Mass Effect-kamper. Du kan beordre troppskameratene dine til å skyte på bestemte fiender, slik at de blir mykere for deg, og du kan bytte ut flere våpen i farten.

Med tanke på at traileren varer i under to minutter, fikk vi ikke en superutførlig titt på spillets kamp. Det kommer sannsynligvis til sommeren, når en dypere gameplay-trailer kommer vår vei. Resten av den nåværende traileren besto av noen gripe-/plattformseksjoner, som førte til en massiv helligdom med en pulserende energikilde i sentrum.

Exodus lanseres tidlig i 2027 på Xbox Series X/S, PS5 og PC.